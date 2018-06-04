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الإثنين، 04 يونيو 2018 05:06 ص
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مباحث الغربية تضبط 3 متهمين جدد فى أحداث قرية شرشابة بزفتى

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:46 ص
مباحث الغربية تضبط 3 متهمين جدد فى أحداث قرية شرشابة بزفتى حبس - صورة أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة من القبض على 3 متهمين جدد فى الأحداث التى شهدتها قرية شرشابة التابعة لمركز زفتى والتى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة، وتم ضبط ٣ متهمين عقب وقوع الحادث، ليرتفع عدد المتهمين المقبوض عليه لستة أشخاص.
 
وكانت قرية شرشابة التابعة لمركز زفتى، قد شهدت واقعة مؤسفة بعد مقتل شخصين بسبب خلافات لمعاكسة فتاة.
 
ووجه اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، بسرعه انتقال القيادات الأمنية لمكان الحادث لاحتواء الموقف وضبط مرتكبى الحادث.
 
حيث انتقل اللواء عبد اللطيف الحناوى نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، واللواء طارق داود مساعد المدير لفرقة شرطة زفتى والسنطة، واللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، وضباط المباحث وقوات الحماية المدنية، إلى مكان الواقعة للسيطرة على الأوضاع؛ وتم فرض كردون أمنى حول منزل المتهم.
 
وعلى إثر دلك شهدت قرية السنادية التابعة لمركز زفتى، قيام عدد من أفراد عائلة أحد القتلى بقتل أحد أقارب المتهمين، ونجح ضباط المباحث الجنائية من ضبط 6 متهمين مرتكبى الواقعة والأسلحة المستخدمة، وتم عرضهم على النيابة العامه للتحقيق.
 
 
 
 

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