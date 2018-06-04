"مارين لوبان" تدافع عن عبد الرحيم على وتصف مهاجميه بتبنى الأفكار الإرهابية

كتب أحمد عبد الرحمن

دافعت زعيمة حزب التجمع الوطنى الفرنسى مارين لوبان والمرشحة السابقة لرئاسة فرنسا، بقوة عن النائب عبد الرحيم على، أمام حملة الانتقادات التى انطلقت ضده والتى قادها جهادى فرنسي يدعى رومان كاييه، المعروف بأفكاره الأصولية، إضافة إلى أنه مدرج على قوائم الخطرين على الأمن القومى الفرنسى.

وقالت مارين لوبان، خلال استضافتها ببرنامج "لو جران جورى" أو "هيئة المحلفين الكبرى "على قناة "LCI" الفرنسية يوم الأحد الماضى، "أولا لا أعرف كيف تقومون بنقل معلومات وأخبار عن رجل مدرج على قوائم الخطريين على الأمن القومى الفرنسي!"، وتساءلت: "يا سادة كيف ننقل تصريحات عن هذا الشخص".

وتابعت زعيمة حزب التجمع الوطنى،:"قمت بدعوة نائب بالبرلمان المصري لمجلس النواب الفرنسي وهو ينفى تماما اتهامات كاييه له، ولكن هل تتخيلوا أن نقوم بالحديث عن اتهامات يطلقها رجل "فيشيه إس" أى "مدرج على قائمة الخطرين على الأمن القومى الفرنسى"، كما فتحت لوبن النار على طريقة الإعلام الفرنسى في تناول الموضوع واستعانته بمثل هذه المصادر المشبوهة فى التغطية التي يقوم بها.

كان النائب عبد الرحيم على قد تعرض لحملة لتشويه صورته فى الصحف الفرنسية بعد تلبيته دعوة مارين لوبان لمجلس النواب الفرنسي فى ندوة عن مرحلة إرهاب ما بعد داعش، ومخاطر تمويل الإرهاب المصدر إلى أوروبا، وقام أحد الجهاديين المقربين لجماعة الإخوان ولدولة قطر ويدعى رومان كاييه باتهام عبد الرحيم على بأنه ضد السامية ويؤمن بنظرية المؤامرة الصهيونية على العالم.