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الإثنين، 04 يونيو 2018 09:19 م
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لبنان يبحث ملف الجدار الأسمنتى لإسرائيل على الحدود مع لبنان

الإثنين، 04 يونيو 2018 07:57 م
لبنان يبحث ملف الجدار الأسمنتى لإسرائيل على الحدود مع لبنان الرئيس اللبنانى
بيروت (أ ش أ)
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عقد الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم، اجتماعا ثلاثيا ضم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى ، ورئيس مجلس النواب نبيه برى ، وذلك فى قصر بعبدا (مقر رئاسة الجمهورية).

وذكرت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام أن الاجتماع خصص لبحث موضوع نية إسرائيل استكمال بناء الجدار الأسمنتى على الحدود الجنوبية اللبنانية.

وأضافت الوكالة أنه سينضم إلى الاجتماع المدير العام للأمن العام اللبنانى اللواء عباس إبراهيم باعتبار أنه المكلف بمتابعة هذا الملف وعدد من المسئولين الأمنيين والعسكريين اللبنانيين.

يشار إلى أن إسرائيل تقوم ببناء جدار على طول الحدود مع لبنان، فى نقاط متنازع عليها بين الجانبين، والتى تجرى بشأنها مفاوضات بواسطة الأمم المتحدة.

 


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