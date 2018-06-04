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الإثنين، 04 يونيو 2018 08:42 ص
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لافروف يشارك فى اجتماع وزراء خارجية "بريكس" بجنوب أفريقيا

الإثنين، 04 يونيو 2018 08:23 ص
لافروف يشارك فى اجتماع وزراء خارجية "بريكس" بجنوب أفريقيا لافروف
موسكو(أ ش أ)
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يشارك وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى اجتماع وزراء خارجية دول (بريكس)، الذى يعقد فى وقت لاحق اليوم ببريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن لافروف وصل إلى جنوب أفريقيا أمس الأحد، وقال، خلال مؤتمر صحفي، "لدينا تعاون جيد فى المجال العسكرى التقنى.. مروحياتنا موجودة فى ترسانة قوات الأمن الرواندية، والجيش وأجهزة إنفاذ القانون هناك، ومركبات أورال".

كما أعلن وزير الخارجية الروسية أمس أن بلاده ناقشت مع رواندا احتمال إمدادها بأنظمة الدفاع الجوي.

يذكر أن مجموعة (بريكس) تضم دولا تتميز بأسرع نمو اقتصادى فى العالم، وهي: روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويبلغ إجمالى عدد سكانها 2.83 مليار نسمة، وتعتبر قوة اقتصادية وسياسية هائلة.

 


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