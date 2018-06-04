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كيف أمنت الدولة احتياجاتها من ألبان الأطفال × 7 معلومات

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:33 م
كيف أمنت الدولة احتياجاتها من ألبان الأطفال × 7 معلومات البان الأطفال - وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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تسعى الحكومة من خلال وزارة الصحة لتأمين حاجة الأطفال حديثى الولادة، من الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم من خلال توفيرها فى الوحدات والمنافذ المختلفة بالجمهورية.

"اليوم السابع" يستعرض تحليلا معلوماتيا حول كيف أمنت وزارة الصحة حاجة 10% من المواليد من البان الأطفال شبيهة لبن الأم.

1- توفير 18 مليون عبوة من ألبان الأطفال شبيهة لبن الأم على مدار العام.

2- توفير مخزون استراتيجى بواقع مليون و675 الف و456 علبة لبن أطفال لعمر أقل من 6 أشهر، ومليون و214 الف و116 علبة لبن أطفال فوق عمر 6 أشهر يكفى 6 شهور.

3- ضخ 12 مليون علبة لأقل من 6 اشهر، و6 ملايين علبة أخرى لعمر فوق 6 أشهر إلى عام.

5- فتح وتشغيل 1093 منفذ، لصرف الالبان للأطفال بمختلف انحاء الجمهورية.

6- 10 % من المواليد يحتاجون ألبان صناعية سنويا.

7- يجب الحرص على الرضاعة الطبيعية للحفاظ على النمو والتطور السليم للأطفال.

 


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