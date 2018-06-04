video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

قنصل الصين بالإسكندرية يؤكد قوة العلاقات المصرية الصينية فى كافة المجالات

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:11 م
قنصل الصين بالإسكندرية يؤكد قوة العلاقات المصرية الصينية فى كافة المجالات الرئيس السيسى ونظيره الصينى
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية شو نينشان قوة وعمق العلاقات المصرية الصينية، لافتا إلى أن العلاقة بين الدولتين تشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقال نينشان - فى حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين "إن هناك العديد من المشروعات التى يجرى دراستها من أجل تنفيذها بالتعاون مع الجانب المصرى فى مجالات الطاقة والنقل ومنها إقامة ميناء بالثغر ومشروع القطار الكهربائى الذى يربط بين القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى دراسات أخرى خاصة بإدارة النفايات والصرف الصحى بما يعزز التعاون الثنائي".

وأشاد بجهود الحكومة المصرية وخطواتها الجادة فى تحسين المناخ الاقتصادى، مشيرا إلى أن المناخ المصرى أصبح جاذبا للاستثمارات الصينية..منوها بأن مصر تعد أفضل مقصدا سياحيا للسائح الصينى فهى دولة تمتلك حضارة عريقة وتاريخ كبير يجذب الصينيين.

ولفت إلى الزيادة الملحوظة فى أعداد السياح الصينيين إلى مصر، قائلا: "يمكن أن تجد السائح الصينى فى كل مكان فى مصر"، مثمنا جهود الجانب المصرى فى جذب الاستثمارات والسياح إلى جانب الاستقرار والأمن الذى يجده السائح الصيني.

وأوضح نينشان أنه من المقرر عقد عدد من الفعاليات الثقافية التى يشارك فيها فنانون صينيون على أرض المحافظة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى وجود اتفاقية تآخى تجمع بين مدينتى شنغهاى الصينية والإسكندرية؛ مما يحقق مزيدا من التعاون بين الجانبين..مستعرضا أهم المشروعات التى تنفذها بلاده فى المحافظة، منوها بأن الإسكندرية قامت بشراء 15 حافلة كهربائية من الصين.

وتابع: "وفى سياق متصل، وصف نينشان العلاقات المصرية الصينية بالوثيقة والثابتة، مؤكدا أن مصر دولة هامة جدا ولها تأثير كبير فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن استقرارها وأمنها يؤثر على العالم بأثره..مشددا على أن بلاده تقدر وتدعم دور مصر خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد الآن أفضل فتراتها فهناك صداقة تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى شى جين بينج، كما أن هناك زيارات متبادلة بينهما، قائلا: "مصر دولة هامة بالنسبة لنا، والرئيس الصينى يحرص على دعوة الرئيس السيسى فى كافة المناسبات الهامة، كما أنه بعث إليه برقية تهنئة لفوزه فى الانتخابات الرئاسة الأمر الذى يؤكد عمق العلاقات بين الجانبين".

وبالنسبة لعلاقات الصداقة بين الشعبين، قال: "أنا هنا فى الإسكندرية منذ عدة سنوات وأحبها وألمس العلاقات الطيبة والصداقة التى تجمع الجانبين".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الإسماعيلية وقنصل الصين يتفقدان المشروعات الاستثمارية

بشرة خير.. تحالف استثمارات دولى بمشروع الطاقة الشمسية جنوب مصر.. اتفاق لإنشاء 3 محطات جديدة بتكلفة 180 مليون دولار.. شركات إسبانية وصينية وسعودية تتعهد بإنجازه فى عام.. ومحافظ أسوان وقنصل الصين يضعان حجر الأساس

قنصل عام الصين

الصين

الاسكندريه

العلاقات المصريه الصينيه




لا تفوتك
ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة