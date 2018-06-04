قنصل الصين بالإسكندرية يؤكد قوة العلاقات المصرية الصينية فى كافة المجالات

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أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية شو نينشان قوة وعمق العلاقات المصرية الصينية، لافتا إلى أن العلاقة بين الدولتين تشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقال نينشان - فى حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين "إن هناك العديد من المشروعات التى يجرى دراستها من أجل تنفيذها بالتعاون مع الجانب المصرى فى مجالات الطاقة والنقل ومنها إقامة ميناء بالثغر ومشروع القطار الكهربائى الذى يربط بين القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى دراسات أخرى خاصة بإدارة النفايات والصرف الصحى بما يعزز التعاون الثنائي".

وأشاد بجهود الحكومة المصرية وخطواتها الجادة فى تحسين المناخ الاقتصادى، مشيرا إلى أن المناخ المصرى أصبح جاذبا للاستثمارات الصينية..منوها بأن مصر تعد أفضل مقصدا سياحيا للسائح الصينى فهى دولة تمتلك حضارة عريقة وتاريخ كبير يجذب الصينيين.

ولفت إلى الزيادة الملحوظة فى أعداد السياح الصينيين إلى مصر، قائلا: "يمكن أن تجد السائح الصينى فى كل مكان فى مصر"، مثمنا جهود الجانب المصرى فى جذب الاستثمارات والسياح إلى جانب الاستقرار والأمن الذى يجده السائح الصيني.

وأوضح نينشان أنه من المقرر عقد عدد من الفعاليات الثقافية التى يشارك فيها فنانون صينيون على أرض المحافظة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى وجود اتفاقية تآخى تجمع بين مدينتى شنغهاى الصينية والإسكندرية؛ مما يحقق مزيدا من التعاون بين الجانبين..مستعرضا أهم المشروعات التى تنفذها بلاده فى المحافظة، منوها بأن الإسكندرية قامت بشراء 15 حافلة كهربائية من الصين.

وتابع: "وفى سياق متصل، وصف نينشان العلاقات المصرية الصينية بالوثيقة والثابتة، مؤكدا أن مصر دولة هامة جدا ولها تأثير كبير فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن استقرارها وأمنها يؤثر على العالم بأثره..مشددا على أن بلاده تقدر وتدعم دور مصر خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد الآن أفضل فتراتها فهناك صداقة تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى شى جين بينج، كما أن هناك زيارات متبادلة بينهما، قائلا: "مصر دولة هامة بالنسبة لنا، والرئيس الصينى يحرص على دعوة الرئيس السيسى فى كافة المناسبات الهامة، كما أنه بعث إليه برقية تهنئة لفوزه فى الانتخابات الرئاسة الأمر الذى يؤكد عمق العلاقات بين الجانبين".

وبالنسبة لعلاقات الصداقة بين الشعبين، قال: "أنا هنا فى الإسكندرية منذ عدة سنوات وأحبها وألمس العلاقات الطيبة والصداقة التى تجمع الجانبين".