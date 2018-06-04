قطر تواصل محاولة تحسين صورتها بإغراء زيدان بـ50 مليون يورو لتدريب منتخبها

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "ترومى" البيروفية، إن قطر تحاول مجددا تحسين صورتها المشوهة أمام العالم بعد الحصار العربى الذى تتبعه بعض الدول العربية بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب، وتتجه قطر إلى ضم الفرنسى والجزائرى الأصل زين الدين زيدان لتدريب المنتخب القطرى استعدادا لكأس العالم التى ستحتضنها قطر فى 2022، مقابل 50 مليون يورو سنويا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطر تكرر نفس الخطأ التى وقعت فيه من خلال فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، وضم اللاعب البرازيلى نيمار دا سيلفا مقابل مبلغ خيالى أيضا جعله أغلى لاعب فى العالم.

وأضافت الصحيفة أن المقاطعة العربية لقطر لدعمها للإرهاب أيضا، يجعل ملف مونديال 2022 على رأس الملفات المتضررة من تلك المقاطعة، حيث أنه من الواضح استمرار تلك الأزمة لعدم رضوخ قطر لشروط المصالحة، مما يجعل كأس العالم 2022، الذى حصلت على حق تنظيمه فى العملية الأكثر فسادا فى تاريخ الرياضة العالمية.