قتلى وجرحى فى صفوف المليشيات الحوثية بجبهة الملاجم بمحافظة البيضاء

كتبت إيمان حنا

لقى ما لا يقل عن 13 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم، بنيران الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف فى جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء، إلى جانب خسائر أخرى فى قصف مدفعى وغارات مركزة لطيران التحالف العربى.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، أن مجموعة من عناصر المليشيا الانقلابية، حاولت صباح اليوم، التسلل إلى مواقع الجيش في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء، إلا أن أبطال الجيش أفشلوا المحاولة، وكبدوا المليشيا المتسللة خسائر في العتاد والأرواح.

وأضاف المصدر بأن مدفعية الجيش دكت مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي في أشعاب فضحة، كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات تجمعات ومواقع للمليشيات بذات المنطقة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.