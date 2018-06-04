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فيديو وصور.. وصول كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسبانى لمطار الغردقة

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:57 م
فيديو وصور.. وصول كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسبانى لمطار الغردقة كريم بنزيما ومحرر اليوم السابع
البحر الأحمر - عماد عرفة
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وصل منذ قليل، اللاعب الفرنسى كريم بنزيما لاعب نادى ريال مدريد الإسبانى، لمطار الغردقة الدولى لقضاء إجازته السنوية، بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو على. 
 
وكان فى استقباله رجل الأعمال كامل أبو على فى مطار الغردقة الدولى، حيث وصل على متن طائرة خاصة قادمة من إحدى المطارات الفرنسية، وتوجه فور وصوله لإحدى الفنادق المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو على.
 
 
ومن جانبه، قال رجل الأعمال كامل أبوعلى رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، أن اللاعب الفرنسى نجم ريال مدريد كريم بنزيما، تستغرق زيارته عدة أيام يقوم خلالها بزيارة عدد من المناطق السياحية والقيام برحلات وأنشطة بحرية بمياة البحرالأحمر.
 
وأضاف أبو على فى بيان له أن لاعب نادى ريال مدريد يشارك فى افتتاح إحدى المنتجعات السياحية الجديدة بمدينة مرسى علم بجنوب البحر الأحمر، مضيفًا أن زيارة اللاعب إلى مدينة الغردقة والتقاط صور له على شواطئ البحر الأحمر ونشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، يمثل دعاية كبيرة للسياحة بالبحر الاحمر، مؤكدا أن الهدف من استضافة النجوم هو الترويج للسياحة.
 
 
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بنزيما-مع-رجل-الاعمال-كامل-ابو-على
 
بنزيما-و-كامل-ابو-على
 
كريم-بنزيما-و-كامل-ابو-على-يغادرون-مطار-الغردقة
 
كريم-بنزيما-يصل-الى-مطار-الغردقة
 
لاعب-ريال-مدريد-عقب-خروجه-من-مطار-الغردقة
 
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