video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 09:18 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

عرض مشروع القانون حول بريكست أمام مجلس النواب البريطانى 12 يونيو الجارى

الإثنين، 04 يونيو 2018 08:41 م
عرض مشروع القانون حول بريكست أمام مجلس النواب البريطانى 12 يونيو الجارى مجلس النواب البريطانى
لندن (أ ف ب)
إضافة تعليق

أفادت وسائل إعلام بريطانية، أنه مشروع القانون حول بريكست سيعرض مجددا فى 12 يونيو امام النواب البريطانيين الذين سيتخذون قرارا حول التعديلات التى أجراها مجلس اللوردات خلال عمليات تصويت سادها توتر كما أعلن داونينج ستريت.

وسيسمح مشروع القانون لبريطانيا بالاستمرار فى العمل بشكل طبيعى بعد قطع صلاتها بالاتحاد الأوروبى، وينهى صلاحية القانون الأوروبى على القانون الوطنى البريطانى.

وتم تبنى النص للمرة الأولى فى يناير من قبل النواب قبل رفعه إلى مجلس اللوردات. وغالبية أعضاء مجلس اللوردات مؤيدون لأوروبا وعدلوا النص بشكل كبير باعتماد 15 تعديلا تناقض أهداف الحكومة المحافظة برئاسة تيريزا ماى.

كما ألغى مجلس اللوردات موعد الخروج من الاتحاد الأوروبى (29 مارس 2019) وأيد بقاء البلاد فى الفضاء الاقتصادى الأوروبى وضمن القواعد البيئية الأوروبية بعد بريكست.

وستقوم الحكومة بتعبئة لإلغاء أو تغيير تعديلات تحرجها، لكن المعركة لم تنته بعد بسبب الخلافات العميقة حول بريكست التى يشهدها المعسكر المحافظ لأن الحكومة تقوم على ائتلاف بين النواب المحافظين المتمردين والمعارضة العمالية.

وقال النائب جوليان سميث المكلف فرض احترام النظام بين البرلمانيين المحافظين الاثنين ان درس التعديلات سيتم دفعة واحدة محذرا المحافظين من اى محاولة للتمرد.

وذكر فى رسالة الى النواب بان النص يجب ان يعكس فى الوقت نفسه "نتيجة الاستفتاء" حول الاتحاد الاوروبى فى حزيران/يونيو 2016 والوعد الذى قطع خلال الانتخابات التشريعية العام الماضى بتطبيق بريكست.

واثار الاعلان ان التعديلات ال15 ستدرس فى "جلسة واحدة" الاثنين غضب بعض النواب. وقالت كارولينا لوكاس (الخضر) ان "الحكومة تتعامل مع البريطانيين بازدراء".

واضافت على تويتر "ننتظر لاسابيع طويلة ثم يريدون امرار مشروع القانون فى جلسة واحدة. ويدعون الديموقراطية".

وتتهم الحكومة بالتأخر فى ادراج النص على جدول اعمال مجلس العموم.

         

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نواب بريطانيون يطالبون الحكومة بمكافحة "الأموال الروسية الفاسدة"

نواب بريطانيون يطالبون ماى بالتراجع عن مقترح الشراكة الجمركية مع أوروبا

بريطانيا

اخبار بريطانيا

النواب البريطانى

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة