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الإثنين، 04 يونيو 2018 04:40 م
خالد صلاح
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طالبان تنفى تورطها فى الهجوم على رجال الدين فى كابول

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:40 م
طالبان تنفى تورطها فى الهجوم على رجال الدين فى كابول مسلحو طالبان
كابول (أ ش أ)
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نفت حركة طالبان، اليوم الاثنين، ضلوعها فى الهجوم الانتحارى على تجمع لرجال الدين فى العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن بيان للحركة أنها لا تربطها أى صلة بالانفجار الذى وقع فى جامعة البوليتكنيك (العلوم التطبيقية) فى كابول.

وكان حشمت ستانيكزاى المتحدث باسم شرطة كابول قد أعلن أن الانفجار وقع صباح اليوم بعدما فجر انتحارى نفسه بالقرب من مدخل مخيم لويا جيرجا حيث كان يجتمع عدد كبير.

وأفاد مسؤول أمنى بأن ذلك الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة 17 آخرين من بينهم اثنان من رجال الشرطة الأفغانية.

 

 


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