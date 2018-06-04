ضبط 1310متهمين هاربين من أحكام وتحرير 2335 مخالفة مرورية بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة .
أسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، عن ضبط 1310 متهمين هاربين من أحكام قضائية بالحبس .
كما تم تحرير 2335 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، و رفع وإزالة 383 إشغال طريق ثابت ومتحرك بشوارع دمنهور.
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