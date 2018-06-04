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ضبط 1310متهمين هاربين من أحكام وتحرير 2335 مخالفة مرورية بالبحيرة

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:44 ص
ضبط 1310متهمين هاربين من أحكام وتحرير 2335 مخالفة مرورية بالبحيرة حمله امنية - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة .
 
أسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، عن ضبط 1310 متهمين هاربين  من أحكام قضائية بالحبس .
 
كما تم تحرير 2335 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، و رفع وإزالة 383 إشغال طريق ثابت ومتحرك بشوارع دمنهور.
 
 
 
 

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