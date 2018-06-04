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ضبط عاطل وبحوزته 1000 قرص مخدر بالقناطر الخيرية

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:51 م
ضبط عاطل وبحوزته 1000 قرص مخدر بالقناطر الخيرية أقراص مخدرة -أرشيفية
القليوبية- نيفين طه
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تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل بحوزته 1000 قرص مخدر بالقناطر الخيرية.
 
وتمكن المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط "أسامة. س" 28 عام عاطل ومقيم دائرة مركز القناطر الخيرية، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 215 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواه"، بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5439 لسنة 2018م إداري مركز القناطر الخيرية.
 
عقب تقنين الإجراءات، باستهدافه بمعرفة مجموعات العمل بدائرة القسم وبصحبته القوة المرافقة، تم ضبطه بأكمنة أعدت لذلك، وبحوزته 1100 قرص مخدر ومبلغ مالي 290 وهاتف محمول وسلاح أبيض "مقص"، بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10663/434 لسنة 2018م جنايات قسم أول شبرا الخيمة.
 

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