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ضبط عاطل قبل ترويج كيلو حشيش فى البساتين

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:57 ص
ضبط عاطل قبل ترويج كيلو حشيش فى البساتين حشيش
كتب على عبد الرحمن
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من القبض على عاطل، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة وعثر بحوزته على كيلو من مخدر الحشيش.
كانت معلومات وردت للرائد أحمد مصلح، معاون مباحث قسم شرطة البساتين، بإشراف المقدم على فيصل، رئيس المباحث ، تفيد قيام "م.ع" ٣١ سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ، بالتردد على دائرة القسم بقصد ترويج المواد المخدرة.
تم تكثيف التحريات، وتبين صحة المعلومات، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم فى منطقة فايدة كامل.
وبتفتيشه عثر بحوزته على ٧ أكياس من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالى ٧ آلاف جنيه، وهاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد التجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
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