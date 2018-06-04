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ضبط أسلحة نارية وكمية من الحشيش والهيروين فى حملة مكبرة بالبحيرة

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:59 ص
ضبط أسلحة نارية وكمية من الحشيش والهيروين فى حملة مكبرة بالبحيرة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون بنطاق المحافظة.

 

أسفرت تلك الحملة عن ضبط "ع م س" 52 سنة سائق ومقيم وادى النطرون وبحوزته بندقية آلية عيار 7 ,62X  39  تحمل رقم 19833 وعدد 2 خزينة و11 طلقة من ذات العيار، وضبط "ب ع ر" 39 سنة عاطل ومقيم قسم دمنهور سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة أخرها القضية  جنح قسم دمنهور "مخدرات "وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع، وضبط "رس ع ع" 27 سنة عاطل ومقيم بندر إدكو مسجل شقى خطر سرقات عامة سبق اتهامه فى عدد 36  قضية متنوعة، أخرها القضية جنح إدكو "سلاح نارى" وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع.

 

 وتم ضبط "ع ح ع" 30 سنة سائق توك توك ومقيم مركز المحمودية وبحوزته فرد خرطوش عيار 12، وضبط "ف ج خ" 28 سنة عاطل ومقيم مركز المحمودية مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى عدد 12 قضية متنوعة، أخرها القضية جنح المحمودية "شروع فى قتل" وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، وضبط "م ع ع ا" 26 سنة عاطل ومقيم بندر رشيد سبق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة أخرها القضية جنح رشيد "سلاح نارى" وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم.

 

كما تم ضبط "ب ع م" 39 سنة عاطل ومقيم قسم دمنهور سبق اتهامه فى 3 قضايا متنوعة أخرها القضية جنح قسم دمنهور مخدرات، وبحوزته 25  تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 25 جراما، ومبلغ مالى 480 جنيهاً وهاتف محمول "بقصد الاتجار"، وضبط "ح س م" 33 سنة عاطل ومقيم زاوية غزال مركز دمنهور، وبحوزته 29 قطعة لمخدر الحشيش تزن 250 جراما، ومبلغ مالى 500 جنيه، وهاتف محمول "بقصد الاتجار".

 

وألقت الحملة القبض على "س م ع" 35 سنة عاطل ومقيم مركز دمنهور وبحوزته 20 قطعة لمخدر الحشيش تزن 180 جراما، ومبلغ مالى 5050 جنيها، وهاتف محمول "بقصد الاتجار" و"أ م ع  أ" 31 سنة عاطل ومقيم مركز المحمودية سبق اتهامه فى 10 قضايا متنوعة أخرها القضية جنح المحمودية سرقة وبحوزته عدد 27 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 27 جراما، ومبلغ مالى 280 جنيها، وهاتف محمول "بقصد الاتجار" وضبط "م م ع" 33 سنة سائق ومقيم بندر حوش عيسى سبق اتهامه فى عدد 2  قضية متنوعة أخرهما القضية جنح حوش عيسى "مخدرات" وبحوزته 7 أقراص مخدرة ومبلغ مالى 220 جنيها "بقصد الاتجار ".

 

 

 

 


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