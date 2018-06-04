صور.. تعرف على 7 أماكن سياحية بالغردقة بعد زيارة اللاعب كريم بنزيما

وصل ظهر اليوم الإثنين، لمدينة الغردقة، كريم بنزيما، لاعب نادى ريال مدريد الإسبانى لقضاء إجازته السنوية، بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو على، لتنشيط السياحة، حيث حدد مقر إقامتهم فى أحد فنادقه الشهيرة الذى حصل على جائزة أفضل فندق فى البحر الأحمر العام قبل الماضى .

"اليوم السابع" يرصد 7 مواقع سياحية بالغردقة من المتوقع أن يزورها اللاعب الفرنسى كريم بنزيما، خلال زيارته التى تستغرق ثلاث أيام، ومن المقرر أن يحضر خلالها حفل افتتاح أحد الفنادق المملوكة لرجل الاعمال كامل أبو على بمدينة مرسى علم .

1- جزيرة الجفتون " محمية"

تعد جزيرة الجفتون التى تبعد قرابة العشر كيلو مترات من مدينة الغردقة من أهم المعالم السياحية والتى تعتبر طبيعتها فريدة من نوعها حيث تمتلك الشواطئ الرملية المختلفة التى تتميز بالشعاب المرجانية فضلا عن أنها الجزيرة الوحيدة بالبحر الأحمر الذى يسمح بإقامة الأنشطة السياحية على ظهرها، حيث انها من اول المواقع المتوقع ان تضع على رأس البرنامج السياحى للاعب الفرنسى كريم بنزيما .

وتمارس على جزيرة الجفتون الرياضات البحرية المختلفة خلال الإبحار إليها حيث تبحر يومياً لنشات السفارى اليها متوقفة فى الطريق اليها لممارسة السياح لرياضة السنوركل والسباحة ومشاهدة الشعاب المرجانية .

2- مواقع " شعاب العرق والفانوس" المرجانية

من أهم المواقع المتوقع أن تصبح على رأس برنامج اللاعب كريم بنزيما بالغردقة خلال زيارته للغردقة، القيام برحلة غطس بمواقع شعاب العرق والفانوس شمال الغردقة، لمشاهدة اسراب الدلافبن المرجانية و الكائنات البحرية المختلفة مثل الدلافين والسلاحف والاسماك ذات الألوان المختلفة، وكذلك مناطق عرق سمية وكذلك المناطق القريبة من جزيرة الجفتون وابو رمادة .

3- حفل ليلى فى محطات السفارى الجبلية

تعد رحلات السفارى الجبلية والحفلات الليلية التى تقام بها أهم ما يقوم به السائح عند زيارته للغردقة، والتى دائما ما تحرص شركات السياحة على وضعها على رأس البرامج السياحية المختلفة حيث يستمتع السائح خلالها بالحياة البدوية المصرية والطعام البدوى داخل محطات السفارى التى تشيد من الخيام يتخللها فقرات فنية شعبية مصرية وكذلك ركوب الجمال وجولة داخل الاودية الجبلية بسيارات السفارى ذات الدفع الرباعى .

4- محمية وادى الجمال بمرسى علم

من المقرر أن يحضر اللاعب الفرنسى ونجم ريال مدريد الإسبانى كريم بنزيما، حفل افتتاح أحد فنادق رجل الأعمال كامل أبو على بمدينة مرسى علم، ومن المقرر أن يقوم بزيارة مخمية وادى الحمال الفريدة فى جمالها بمدينة مرسى علم حيث انها بها شاطئ شرم اللولى الذى صنف من اجمل شواطئ العالم .

5- متحف الرمال بالغردقة

يحتوى متحف الرمال بالغردقة على عدد كبير من تماثيل المصنوعة من الرمال بأشكال مسيرة للدهشة والذى يعد من المتاحف الفريدة من نوعه فى الشرق الاوسط، وقارة أفريقيا، والذى يقع على خريطة المزارات السياحية بالغردقة، حيث يضم تماثيل رملية جذابة، قام بنحتها فنانين عالمين، من دول مختلفة بين تلك التماثيل تمثال لنابليون بونابرت والملكة إيزيس وكليوباترا، والإسكندر الأكبر، والسلطان محمد الفاتح، وكذلك من التماثيل الكرتونية معشوقة الاطفال في العصر الحديث باتمان وسبايدرمان، بجانب مجسم رملى للأهرامات وأبو الهول

6- المزار السياحى mini Egypt Park

يعد المزار السياحى " mini Egypt Park"، والذى صمم فى بداية الأمر كتعريف للمناطق الجذب السياحي في محافظات ومدن مصر والمعالم السياحية والتاريخية الشهيرة علي ارضها، واصبح بعد ذلك من المزارات السياحية المعروفة وخاصة للأطفال من السياح .

يحتوى mini Egypt Park " أو مصر المصغرة عدة مجسمات لمعالم مصرية معروفة، والتى شيدها مجموعة من الفنانيين مصر تم اختيارهم بشكل جيد وان هذه النماذج صغيرة، لوضح تاريخ مصر بمكان واحد بمنطقة خليج مكادي جنوب الغردقة.

ويضم متحف mini egypt Park، مصغر لمكتبة الإسكندرية وبرج القاهرة واهرامات الجيزة وأبو الهول وقلعة محمد على ومعبد أبو سمبل والسد العالى وغيرها من معالم مصر مثل معابد البر الغربى بالأقصر.

7- معرض الأحياء المائية بالغردقة " الأكواريوم"

من الأماكن التى من الممكن أن يقوم اللاعب كريم بنزيما زيارتها بالغردقة، متحف الأحياء البحرية الاكواريوم الأول على الشرق الأوسط والذى يقع جنوب الغردقة، حيث إنه متحف كبير به حيوانات وكائنات بحرية مختلفة داخل أحواض زجاجية ضخمة.

كما يضم حيوانات برية أخرى وزواحف، حيث إنه الأول من نوعه فى الشرق الأوسط به من الكائنات البحرية مثل القروش والدلافين والسلاحف النادرة وكذللك طيور بحرية، وثعابين من المتوقع أيضا أن يكون من ضم الأماكن التى يزورها اللاعب كريم بنزيما.