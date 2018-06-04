video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 08:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ارتفاع عدد ضحايا بركان جواتيمالا لـ 25 قتيلا و300 مصاب

الإثنين، 04 يونيو 2018 07:23 ص
صور.. ارتفاع عدد ضحايا بركان جواتيمالا لـ 25 قتيلا و300 مصاب ضحايا بركان جواتيمالا
(رويترز)
إضافة تعليق

قال مسؤولون إن ما يقدر بنحو 25 شخصا بينهم ثلاثة أطفال على الأقل قتلوا بينما أصيب قرابة 300 أمس الأحد فى أعنف ثورة لبركان فويجو فى جواتيمالا منذ أكثر من أربعة عقود.

ونفث بركان فويجو حمما ارتفاعها ثمانية كيلومترات وتصاعدت منه سحابة سوداء من الدخان والرماد الذى سقط فوق العاصمة ومناطق أخرى.

وظلت جثث الضحايا المتفحمة قابعة فوق ما تبقى من تدفق الحمم البركانية فيما ساهم أفراد الإنقاذ فى رعاية الضحايا المصابين بجروح خطيرة فى أعقاب ثوران البركان.

وكانت هذه ثانى ثورة للبركان الذى يبلغ ارتفاعه 3763 مترا هذا العام.

وقال سيرخيو كاباناس السكرتير العام للوكالة الوطنية لمعالجة الكوارث فى الإذاعة "إنه نهر من الحمم البركانية فاض على ضفتيه وأثر على قرية إلروديو. هناك جرحى ومحروقون

إنقاذ طفل
إنقاذ طفل

 

إنقاذ فتاة
إنقاذ فتاة

 

ضحايا بركان جواتيمولا
  ضحايا بركان جواتيمالا 

 

قتل البركان
قتلى البركان

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مصرع وإصابة 26 شخصا بسبب ثوران بركان فى جواتيمالا

جواتيمالا تحت الرماد.. بركان "دى فويجو" يثور ويقتل الأهالى

بركان جواتيمالا

بركان فويجو

جواتيمالا

بركان




لا تفوتك
اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب

اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب

التعليم: لم يتم تسريب الامتحان فى الثانوية العامة.. وما حدث غش إلكترونى

التعليم: لم يتم تسريب الامتحان فى الثانوية العامة.. وما حدث غش إلكترونى

السنة دى متصومش وفتوتك معاك.. داعية: الصيام لمن يزيد راتبه عن 500 دولار وارتفاع درجات الحرارة يجيز الإفطار.. باحث سعودى يمنح حرية الصوم لمشجعى كأس العالم.. وطلاب الثانوية وأصحاب المهن الشاقة مفطرون بفتوى رسمية

السنة دى متصومش وفتوتك معاك.. داعية: الصيام لمن يزيد راتبه عن 500 دولار وارتفاع درجات الحرارة يجيز الإفطار.. باحث سعودى يمنح حرية الصوم لمشجعى كأس العالم.. وطلاب الثانوية وأصحاب المهن الشاقة مفطرون بفتوى رسمية

"القضاة الأوائل".. أبو كريب الهمدانى "ناقل الحديث".. تمارض رفضًا لتولى قضاء أفريقيا وقبل بعد إلحاح الحاكم.. أنصف خصمًا على الأمير بعد رفضه حلف يمين الحق.. وأوصى بدفن كتبه معه عند وفاته

"القضاة الأوائل".. أبو كريب الهمدانى "ناقل الحديث".. تمارض رفضًا لتولى قضاء أفريقيا وقبل بعد إلحاح الحاكم.. أنصف خصمًا على الأمير بعد رفضه حلف يمين الحق.. وأوصى بدفن كتبه معه عند وفاته

الجزيرة تتجاهل دماء الفلسطينين وتغطى مسيرة صهيونية بنيويورك لتأييد إسرائيل

الجزيرة تتجاهل دماء الفلسطينين وتغطى مسيرة صهيونية بنيويورك لتأييد إسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة