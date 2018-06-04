صور.. ارتفاع عدد ضحايا بركان جواتيمالا لـ 25 قتيلا و300 مصاب

(رويترز)

قال مسؤولون إن ما يقدر بنحو 25 شخصا بينهم ثلاثة أطفال على الأقل قتلوا بينما أصيب قرابة 300 أمس الأحد فى أعنف ثورة لبركان فويجو فى جواتيمالا منذ أكثر من أربعة عقود.

ونفث بركان فويجو حمما ارتفاعها ثمانية كيلومترات وتصاعدت منه سحابة سوداء من الدخان والرماد الذى سقط فوق العاصمة ومناطق أخرى.

وظلت جثث الضحايا المتفحمة قابعة فوق ما تبقى من تدفق الحمم البركانية فيما ساهم أفراد الإنقاذ فى رعاية الضحايا المصابين بجروح خطيرة فى أعقاب ثوران البركان.

وكانت هذه ثانى ثورة للبركان الذى يبلغ ارتفاعه 3763 مترا هذا العام.

وقال سيرخيو كاباناس السكرتير العام للوكالة الوطنية لمعالجة الكوارث فى الإذاعة "إنه نهر من الحمم البركانية فاض على ضفتيه وأثر على قرية إلروديو. هناك جرحى ومحروقون



إنقاذ طفل



إنقاذ فتاة



ضحايا بركان جواتيمالا