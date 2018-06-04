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الإثنين، 04 يونيو 2018 09:15 م
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صور.. ارتفاع ضحايا ثوران بركان جواتيمالا لـ33 قتيلا واستمرار البحث عن ناجين

الإثنين، 04 يونيو 2018 09:01 م
صور.. ارتفاع ضحايا ثوران بركان جواتيمالا لـ33 قتيلا واستمرار البحث عن ناجين المسعفون يحملون جثة أحد الضحايا
جواتيمالا (أ ف ب)
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يجرى مسعفون عمليات بحث كثيفة للعثور على ناجين الاثنين فى جواتيمالا، غداة ثوران بركان ألقى حمما ورمادا فى منطقة واسعة وأسفر عن مقتل 33 شخصا فى حصيلة جديدة بعد العثور على جثث إضافية محترقة، وكانت حصيلة سابقة للحماية المدنية اشارت الى مقتل 25 شخصا وإصابة 46 آخرين.

وقد أدى ثوران بركان فويغو (بركان النار) الذى يبلغ ارتفاعه 3763 مترا ويبعد 35 كلم جنوب غرب العاصمة جواتيمالا، إلى إجلاء اكثر من 4500 شخص كما اعلنت صباحا المنسقية الوطنية لادارة الكوارث.

وقال ايفران غونزاليس (52 عاما) لفرانس برس من ملجأ فى اسكوينتلان قرب ال روديو المنطقة الاكثر تضررا "اذا تمكنا من النجاة هذه المرة فاننا لن ننجو من ثوران جديد".

وتمكن من النجاة مع زوجته وطفله (سنة واحدة) لكن ابنه البالغ العاشرة وابنته فى الرابعة فى عداد المفقودين بعد ان جرف منزلهم، وفى صور بثتها محطات التلفزة ونشرتها شبكات التواصل الاجتماعى، ظهرت اعمدة عملاقة من الرماد ترتفع من البركان.

وأصاب الثوران قرى ريفية قريبة من البركان ومدينة انتيغوا، أهم موقع سياحى فى جواتيمالا، وأعلن المتحدث باسم المنسقية الوطنية لإدارة الكوارث ديفيد دى ليون أن الضحايا حوصروا من الحمم المشتعلة التى قذفها البركان.

وأضاف أن عمليات البحث عن ناجين محتملين التى علقت ليلا لأسباب أمنية استؤنفت فجرا فى المنطقة الأكثر تضررا حيث كان ينشط شرطيون وعسكريون وعناصر من الصليب الاحمر.

أحد رجال الشرطة ينقذ دجاجة
أحد رجال الشرطة ينقذ دجاجة

 

أحد ضحايا البركان
أحد ضحايا البركان

 

استمرار عمليات الانقاذ
استمرار عمليات الانقاذ

 

الدخان يتصاعد من حمم البركان
الدخان يتصاعد من حمم البركان

 

المسعفون يبحثون عن ناجين
المسعفون يبحثون عن ناجين

 

المسعفون يحملون جثة أحد الضحايا
المسعفون يحملون جثة أحد الضحايا

 

حمم البركان تشعل النار فى بقايا الأشجار
حمم البركان تشعل النار فى بقايا الأشجار

 

رجال الإنقاذ بمحيط الانفجار البركانى
رجال الإنقاذ بمحيط الانفجار البركانى

 

فوهة البركان يتصاعد منها الأدخنة
فوهة البركان يتصاعد منها الأدخنة

 

 


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