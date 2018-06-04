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الإثنين، 04 يونيو 2018 03:53 م
خالد صلاح
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شركتا "كاسترول" و"طاقة عربية" تعلنان عن إنشاء شركة مشتركة جديدة فى مصر

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:56 م
شركتا "كاسترول" و"طاقة عربية" تعلنان عن إنشاء شركة مشتركة جديدة فى مصر
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أعلنت شركة كاسترول اليوم عن تأسيس شركة مشتركة جديدة فى مصر مع شركة طاقة عربية فى مجال توزيع الطاقة، وستحمل الشركة المشتركة الجديدة اسم "شركة كاسترول إيجبت للزيوت ش.م.م." وستصنع وتوزع فى مصر مجموعة زيوت كاسترول عالية الأداء من الطراز العالمى للمحركات والزيوت الصناعية بينما ستستمر شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية فى العمل كموزع وحيد لزيوت كاسترول فى مصر.

الجدير بالذكر أن كاسترول جزء من مجموعة بى بى البريطانية والتى تعمل فى مصر منذ أكثر من 55 عاما فى مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز بصفة أساسية

وأعرب المهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لبى بى شمال إفريقيا عن اعتزاز شركته بتوسيع مجال استثماراتها وتعزيز وجودها فى مصر من خلال منتجها كاسترول، وأضاف قائلا: "إن زيادة الاستثمارات لتحقيق النمو المأمول لسوق توزيع المنتجات البترولية إنما يؤكد التزامنا تجاه مصر".

وستتيح الشركة الجديدة لمستهلكى الزيوت فى السوق المصرى الفرصة لحماية مركباتهم سواء كانت سيارات ركوب أو شاحنات باستخدام أحدث تقنيات كاسترول الرائدة فى زيوت المحركات، ومنتجات كاسترول متوفرة فى السوق المصرية منذ عدة سنوات من خلال شركة طاقة عربية، وستقوم شركة كاسترول إيجبت للزيوت ش.م.م. بتسويق مجموعة زيوت محركات كاسترول لسيارات الركوب والسيارات التى تستخدم لأغراض تجارية.

وتعقيبا على الشركة الجديدة، صرح ماريو ميفسود نائب رئيس شركة كاسترول للزيوت بالشرق الأوسط قائلاً: "إن كاسترول واحدة من ماركات زيوت المحركات الرائدة على المستوى العالمى بتاريخها الجدير بالفخر فى مجال الابتكار والتكنولوجيا، إننا سعداء حقاً بزيادة تواجدنا فى مصر ونتطلع لتوفير زيوت محركات وزيوت صناعية عالية الجودة فى السوق المصرية".

 

وتتطلع شركة كاسترول إيجبت للزيوت ش.م.م. للعمل بشكل وثيق مع الورش التقنية للسيارات وتجار التجزئة بتوفير منتجات تصنع بأحدث التقنيات وإشراكهم فى الاستفادة من الاتجاهات والتقنيات الجديدة التى تظهر فى صناعة السيارات وزيوت المحركات.


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