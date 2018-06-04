شرطة النقل والمواصلات تغلق 23 معبرا غير شرعيا على السكة الحديد

كتب محمود عبد الراضي

نجحت شرطة النقل والمواصلات فى ضبط (25) تشكيلا عصابيا، ضموا (91) متهما، ارتكبوا (39) واقعة سرقة متنوعة، و(85) قضية (سرقات عامة، سرقات مهمات مصلحية، سرقات بالإكراه، نشل ).

وأثمرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط قضية حيازة سلاح نارى وذخيرة، وضبط (212) قضية مخدرات، و(70) قطعة سلاح أبيض، وضبط (50) قضية أموال عامة متنوعة (إختلاس، استيلاء، تربح).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (13) قضية فى مجال الأحكام والقوانين المنظمة للسفر بقطارات السكة الحديد، و (373) قضية فى مجال قضايا الاتصالات والبريد، وتم تنفيذ ( 76 حكم جناية – 7481 حكم حبس ).

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط ( 16 ) قضية استغلال أحداث فى جرائم التسول، وضبط (198) قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص.

وضبطت شرطة النقل والمواصلات (3176) مخالفة إدارية متنوعة، وتم تنفيذ إزالة (1114) حالة تعدٍ متنوعة، وتحرير (35840) مخالفة فورية، وضبط (4113) مخالفة عبور السكة الحديد، وضبط ( 2929) بائعًا جائلًا، وإزالة ( 23) معابرًا غير قانونية.