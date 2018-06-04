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شباب ضد الاستيطان: مستوطنون يحتلون منزلا بالخليل بتسهيل من الاحتلال الإسرائيلى

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:32 م
شباب ضد الاستيطان: مستوطنون يحتلون منزلا بالخليل بتسهيل من الاحتلال الإسرائيلى الاحتلال الإسرائيلى
رام الله (أ ش أ)
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احتلت مجموعة من المستوطنين منزلا جديدا فى البلدة القديمة فى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وسط تواجد أعداد كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلى سهلت مهمة المستوطنين لاقتحام المنزل.

وقال محمد الزغير المتحدث باسم شباب ضد الاستيطان فى تصريح له اليوم إن المنزل جزء من حى قيطون وهو يحتاج لإعمار وترميم، وحاليا يتواجد مجموعة من المستوطنين داخله وفِى محيطه، علما بأن المنطقة مغلقة منذ عام 2001 ولا يسمح لأصحاب المحلات وأصحاب المنازل المغلقة من الوصول إليها، ويسمح فقط للمستوطنين باستخدام المنطقة.

من جانبه، قال عماد حمدان مدير عام لحنة اعمار الخليل "هذه المنطقة معزولة، وهى مجموعة محال تجارية ويمنع علينا فى لجنة الاعمار وحتى المواطنين من الوصول اليها".

وأوضح أن مسؤولية المنطقة تقع على كاهل حكومة الاحتلال كون المنطقة تحت الاحتلال، ويجب عليها أن تمنع المستوطنين من احتلال هذه المحال والمنزل فى الطابق الثانى من المحال التجارية.

 


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