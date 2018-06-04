"سياحة البرلمان" عن زيارة "أشر" لواحة سيوة: كان ينبغى استغلالها للدعاية

كتب مصطفى السيد

قال الدكتور محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب فى تعليقه على زيارة المطرب الأمريكى الشهير " أشر" لواحة سيوة: "كان ينبغى استغلال هذا الحدث المهم وتغطيته إعلاميا".

وأضاف عضو لجنة السياحة والطيران فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن زيارة المشاهير سواء كانوا من المطربين أو الممثلين لمصر وزيارتهم للأماكن السياحية حدث مهم يجب تسليط الضوء عليه من وسائل الإعلام ووزارة السياحة، فهذه الشخصيات تحظى بملايين المتابعين لهم ومن ثم يمكن استغلالها للدعاية السياحية فى مصر.

وتابع النائب محمد عبده: "لا نعلم فى لجنة السياحة والطيران إذا كان وجه للفنان دعوة لقضاء إجازته فى واحة سيوة أم أنه جاء من نفسه، ولكن على كل حال فهو حدث مهم كان يجب أن يحظى بتغطية إعلامية كبيرة".

كان المطرب والممثل الأمريكى أشر، نشر عبر حسابته على "فيس بوك"، مجموعة من الصور الجديدة له خلال زيارته لواحة سيوة، للاستمتاع بإجازته.

ونشر "أشر" منذ أيام، صوراً له عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، أثناء قضاء إجازته فى واحة سيوة منها صورة وهو يسبح فى بحيرة بجلباب أبيض وصورا أخرى وهو يستمتع بالمناظر الخلابة من أعلى قمة فى الجبل.