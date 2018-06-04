video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سامح عاشور يتقدم ببلاغ ضد اختلاس أموال تصديق العقود بنقابة الاسماعيلية

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:18 م
سامح عاشور يتقدم ببلاغ ضد اختلاس أموال تصديق العقود بنقابة الاسماعيلية نقابة المحامين
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
تقدم محمد شحاتة، المحامى بالإدارة القانونية بالنقابة العامة للمحامين وكيلا عن النقيب سامح عاشور، ببلاغ الى المحامى العام لنيابات الإسماعيلية الكلية، ضد موظفة لدى النقابة الفرعية بالمحافظة.
 
جاء فى البلاغ أن الموظفة تشغل وظيفة أمينة تحصيل والمسئولة عن تحصيل رسوم التصديق على العقود وهى المسئولة أيصا عن إيداع هذه المبالغ فى حساب النقابة بصفة يومية معتادة.
 
وأوضح البلاغ، أنه تلاحظ مؤخرا قيام المشكو فى حقها بالتلاعب فى مستندات التحصيل الخاصة بهذه العقود وتزوير إيصالات التحصيل مما يشكل جريمة اختلاس المال العام والتزوير، حيث إن أموال النقابة العامة وفرعياتها تعد أموالا عامة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"المحامين العرب" يدين قتل المسعفة "رزان النجار"

نقابة المحامين

سامح عاشور

اخبار مصر

نقابة المحامين بالاسماعيلية

المحامين




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة