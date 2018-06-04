سامح عاشور يتقدم ببلاغ ضد اختلاس أموال تصديق العقود بنقابة الاسماعيلية

كتب محمد السيد

تقدم محمد شحاتة، المحامى بالإدارة القانونية بالنقابة العامة للمحامين وكيلا عن النقيب سامح عاشور، ببلاغ الى المحامى العام لنيابات الإسماعيلية الكلية، ضد موظفة لدى النقابة الفرعية بالمحافظة.

جاء فى البلاغ أن الموظفة تشغل وظيفة أمينة تحصيل والمسئولة عن تحصيل رسوم التصديق على العقود وهى المسئولة أيصا عن إيداع هذه المبالغ فى حساب النقابة بصفة يومية معتادة.

وأوضح البلاغ، أنه تلاحظ مؤخرا قيام المشكو فى حقها بالتلاعب فى مستندات التحصيل الخاصة بهذه العقود وتزوير إيصالات التحصيل مما يشكل جريمة اختلاس المال العام والتزوير، حيث إن أموال النقابة العامة وفرعياتها تعد أموالا عامة.