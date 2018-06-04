زحام مرورى فى مدينة نصر بسبب أعمال إصلاحات كسر ماسورة مياه

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية بسبب أعمال إصلاحات لكسر ماسورة مياه رئيسية أمام طيبة مول بمدينة نصر، فى الاتجاه القادم من مكرم عبيد حتى ميدان هشام بركات وتم غلق مصدر المياه ووضع علامات إرشادية وسيتم الرصف خلال الساعات المقبلة، فيما تتمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمدينة نصر بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة مياه وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .