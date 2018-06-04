video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 11:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

زحام مرورى فى مدينة نصر بسبب أعمال إصلاحات كسر ماسورة مياه

الإثنين، 04 يونيو 2018 09:38 ص
زحام مرورى فى مدينة نصر بسبب أعمال إصلاحات كسر ماسورة مياه كسر ماسورة مياه - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

ظهرت كثافات مرورية بسبب أعمال إصلاحات لكسر ماسورة مياه رئيسية أمام طيبة مول بمدينة نصر، فى الاتجاه القادم من مكرم عبيد حتى ميدان هشام بركات وتم غلق مصدر المياه ووضع علامات إرشادية وسيتم الرصف خلال الساعات المقبلة، فيما تتمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمدينة نصر بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة مياه وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زحام مرورى أمام طيبة مول فى مدينة نصر بسبب كسر ماسورة مياه رئيسية

اخبار المرور

كسر ماسورة

اخبار مصر

زحام مرورى

مدينة نصر

طيبة مول




لا تفوتك
اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب

اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب

التعليم: لم يتم تسريب الامتحان فى الثانوية العامة.. وما حدث غش إلكترونى

التعليم: لم يتم تسريب الامتحان فى الثانوية العامة.. وما حدث غش إلكترونى

السنة دى متصومش وفتوتك معاك.. داعية: الصيام لمن يزيد راتبه عن 500 دولار وارتفاع درجات الحرارة يجيز الإفطار.. باحث سعودى يمنح حرية الصوم لمشجعى كأس العالم.. وطلاب الثانوية وأصحاب المهن الشاقة مفطرون بفتوى رسمية

السنة دى متصومش وفتوتك معاك.. داعية: الصيام لمن يزيد راتبه عن 500 دولار وارتفاع درجات الحرارة يجيز الإفطار.. باحث سعودى يمنح حرية الصوم لمشجعى كأس العالم.. وطلاب الثانوية وأصحاب المهن الشاقة مفطرون بفتوى رسمية

"القضاة الأوائل".. أبو كريب الهمدانى "ناقل الحديث".. تمارض رفضًا لتولى قضاء أفريقيا وقبل بعد إلحاح الحاكم.. أنصف خصمًا على الأمير بعد رفضه حلف يمين الحق.. وأوصى بدفن كتبه معه عند وفاته

"القضاة الأوائل".. أبو كريب الهمدانى "ناقل الحديث".. تمارض رفضًا لتولى قضاء أفريقيا وقبل بعد إلحاح الحاكم.. أنصف خصمًا على الأمير بعد رفضه حلف يمين الحق.. وأوصى بدفن كتبه معه عند وفاته

الجزيرة تتجاهل دماء الفلسطينين وتغطى مسيرة صهيونية بنيويورك لتأييد إسرائيل

الجزيرة تتجاهل دماء الفلسطينين وتغطى مسيرة صهيونية بنيويورك لتأييد إسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة