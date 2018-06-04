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رئيس وزراء مدغشقر يعلن استقالته من منصبه

الإثنين، 04 يونيو 2018 09:42 ص
رئيس وزراء مدغشقر يعلن استقالته من منصبه رئيس مدغشقر هيرى راجاوناريمامبيانينا
انتاناناريفو (أ ش أ)
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أعلن أوليفيه ماهافالى رئيس وزراء مدغشقر استقالته من منصبه فى ظل الأزمة السياسية التى تواجهها البلاد منذ شهر.

وذكر راديو (فرنسا الدولى) اليوم الاثنين، أنه من المتوقع تشكيل حكومة وحدة وطنية فى البلاد.

وكانت المحكمة العليا فى مدغشقر قد أمرت رئيس البلاد بإقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد يحظى بتأييد جميع الأحزاب السياسية فى إطار خطوات لاحتواء أزمة سياسية فى الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندى.. وقالت المحكمة الدستورية العليا "إن الخطوة جاءت نتيجة لفشل الرئيس هيرى راجاوناريمامبيانيا فى تشكيل محكمة عليا تفصل فى جرائم الساسة البارزين".

 


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