رئيس الوزراء يستعرض تقريراً حول مشاركة مصر بالدورة 107 لمؤتمر العمل الدولى - صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم الاثنين بحضور، محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس اتحاد الصناعات، حيث عرض الوزير تقريراً شاملاً حول نتائج زيارته الأخيرة إلى العاصمة جنيف وترأس وفد مصر أمام الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي.

تناول التقرير اللقاءات التي عقدها الوزير على هامش المؤتمر الدولي، وفى مقدمتها لقاء جاى رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، كورين فارجا، مدير عام إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، وعدد من اللقاءات الأخرى.

وأكد الوزير أن الإطار العام للمناقشات التي جرت خلال هذه اللقاءات، كان يتضمن إيضاح الخطوات الإيجابية التي قامت بها مصر خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي أدى للنهوض بكافة الأمور المتعلقة بشئون العمل، وساهم في عدم إدراج مصر في قائمة الملاحظات لعام 2018. كما ثمن الوزير التعاون الفني الذي تقدمه المنظمة لمصر فيما يتعلق بمجال العمل، الذي يؤكد حرص المنظمة على دفع جهود مصر في تحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين، والتوسع في برامج التدريب ورفع القدرات.















