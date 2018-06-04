رئيس الوزراء التونسى: تفعيل قرارات تتبع الشبكات الاجرامية للهجرة غير الشرعية

تونس (أ ش أ)

أكد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية ضرورة التفعيل السريع لقرارات المجالس الوزارية السابقة فيما يتعلق بتتبع الشبكات الإجرامية المختصة فى استغلال الشباب الراغب فى الهجرة، والمتاجرة بهم والمخاطرة بحياتهم، وتفكيك هذه الشبكات فى أسرع وقت، ومعالجة كل أوجه القصور التى أدت إلى هذه الفاجعة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بحضور وزيرى الدفاع والداخلية وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية العليا، فى إطار متابعة، تطورات الفاجعة التى شهدتها سواحل جزيرة قرقنة، والتى أسفرت عن وفاة وفقدان عدد من الشباب الذين كانوا يحاولون الإبحار تجاه إيطاليا.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية اليوم الاثنين تشكيل خلية أزمة على المستوى الحكومى لتوفير الدعم لعائلات ضحايا مركب قرقنة وتوفير المساندة المعنوية والنفسية للناجين.

كما قدم الشاهد تعليماته للمسؤولين على المستويين الوطنى والمحلي، كل فى مجال اختصاصه لتوفير العناية العاجلة والضرورية لعائلات الضحايا معنويا وماديا، مؤكدا مواصلة الجهود وتسخير كل الإمكانيات من أجل استكمال عملية البحث عن المفقودين.