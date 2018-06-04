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خروج جورج بوش الأب من المستشفى بعد رحلة علاج استمرت أسبوع بسبب هبوط ضغط الدم

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:13 م
خروج جورج بوش الأب من المستشفى بعد رحلة علاج استمرت أسبوع بسبب هبوط ضغط الدم جورج بوش الأب
(رويترز)
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ذكر متحدث باسم أسرة جورج بوش الأب (93 عاما) فى تغريدة على تويتر، أن الرئيس الأمريكى الأسبق خرج من مستشفى فى ولاية مين اليوم الاثنين بعد أن تلقى علاجا لمدة أسبوع من هبوط ضغط الدم.

وقال المتحدث جيم مكجراث إن بوش، وهو أكبر الرؤساء الأمريكيين السابقين على قيد الحياة، نقل إلى المستشفى فى أواخر مايو.

وأضاف "يقدر الرئيس بشدة الرعاية الهائلة والتمنيات الطيبة العديدة التى تلقاها"، وكان بوش، وهو الرئيس الحادى والأربعون للولايات المتحدة من 1989 إلى 1993، قد نُقل إلى مستشفى فى ولاية تكساس فى أبريل نيسان للعلاج من عدوى انتقلت إلى دمه، ومكث فيه نحو أسبوعين. ودخل الرئيس الأسبق المستشفى بعد يوم من حضوره جنازة زوجته باربرا سيدة أمريكا الأولى السابقة التى توفيت فى 17 أبريل بعد زواج استمر 73 عاما.

وبوش هو والد الرئيس الجمهورى الأسبق جورج بوش الابن الذى تولى الرئاسة لفترتين من 2001 إلى 2009، ووالد حاكم فلوريدا الأسبق جيب بوش الذى سعى للفوز بترشيح الحزب الجمهورى للانتخابات الرئاسية فى 2016 لكن مساعيه لم تكلل بالنجاح.

 


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المستشفى

هبوط ضغط الدم




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