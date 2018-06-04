خبير أسواق المال: مؤشر البورصة الرئيسى يمر بمرحلة تصحيح على المدى القصير

كتب هانى الحوتى

قال أحمد مرتضى خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسى للبورصة egx30 يمر بمرحلة تصحيح على المدى القصير بعد ارتفاعه التاريخى ووصوله إلى 18412 نقطة هذا العام، لذلك فإن هذا التصحيح يعتبر نتيجة طبيعية للارتفاعات التى حدثت فى السوق المصرى منذ قرار تحرير سعر الصرف، وفرصة لالتقاط الأنفس وإعادة تقيم الوضع الاقتصادى بعد البدء فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وارتفاع أسعار النفط عالمياً وأثر ذلك على الموازنة خاصة أن ارتفاع النفط هذه المرة فاق المتوقع فى الموازنة العامة للدولة.

وأضاف مرتضى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع مؤشر البورصة وتسجيله ارتفاعات قياسية جديدة وإعادة ضخ استثمارات خارجية مباشرة أو غير مباشرة مرهون على قدرة الحكومة فى تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية القادمة بالشكل المناسب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية لأن المؤسسات الأجنبية تضع فى حساباتها التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى.