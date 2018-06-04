video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 06:17 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

تونس تستدعى السفير الإيطالى لاستنكارها تصريحات وزير الداخلية حول ملف الهجرة

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:36 م
تونس تستدعى السفير الإيطالى لاستنكارها تصريحات وزير الداخلية حول ملف الهجرة الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى
تونس (أ ش أ)
إضافة تعليق

استدعت الخارجية التونسية اليوم الاثنين، السفير الإيطإلى فى تونس بمقر وزارة الشؤون الخارجية، لإبلاغه استنكار تونس الشديد من التصريحات التى أدلى بها وزير الداخلية الإيطالى الجديد، ماتيو سلفينى أمس الأحد بصقلية.

وكان سلفينى قد أشار فى تصريحات إلى أن "تونس، البلد الحرّ والديمقراطى لا يرسل الى إيطاليا أناسا شرفاء بل فى أغلب الأحيان وبصفة إرادية مساجين سابقين".

وأكدت وزارة الشئون الخارجية التونسية فى بيان اليوم الاثنين، أن مثل هذه التصريحات لا تعكس مستوى التعاون بين البلدين فى مجال معالجة ملف الهجرة، وتنمّ عن عدم إلمام بمختلف آليات التنسيق القائمة بين المصالح التونسية والإيطالية لمواجهة هذه الظاهرة.

كما تمّ التأكيد للدبلوماسى الإيطالي، حرص تونس على التواصل مع الحكومة الإيطالية الجديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وعقب هذا اللقاء، اتصل السفير ليؤكد أن وزير الداخلية الإيطإلى كلفه بإبلاغ السلطات التونسية أن تصريحاته أخرجت من سياقها وأنه حريص على دعم التعاون مع تونس فى مجالات اختصاصه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء التونسى: تفعيل قرارات تتبع الشبكات الاجرامية للهجرة غير الشرعية

الفرنسية: هيومن رايتس ووتش تنتقد "قمع" السلطات المغربية للاحتجاجات فى جرادة

تونس

اخبار تونس

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

ايطاليا

السفير الايطالى




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة