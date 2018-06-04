تونس تستدعى السفير الإيطالى لاستنكارها تصريحات وزير الداخلية حول ملف الهجرة

تونس (أ ش أ)

استدعت الخارجية التونسية اليوم الاثنين، السفير الإيطإلى فى تونس بمقر وزارة الشؤون الخارجية، لإبلاغه استنكار تونس الشديد من التصريحات التى أدلى بها وزير الداخلية الإيطالى الجديد، ماتيو سلفينى أمس الأحد بصقلية.

وكان سلفينى قد أشار فى تصريحات إلى أن "تونس، البلد الحرّ والديمقراطى لا يرسل الى إيطاليا أناسا شرفاء بل فى أغلب الأحيان وبصفة إرادية مساجين سابقين".

وأكدت وزارة الشئون الخارجية التونسية فى بيان اليوم الاثنين، أن مثل هذه التصريحات لا تعكس مستوى التعاون بين البلدين فى مجال معالجة ملف الهجرة، وتنمّ عن عدم إلمام بمختلف آليات التنسيق القائمة بين المصالح التونسية والإيطالية لمواجهة هذه الظاهرة.

كما تمّ التأكيد للدبلوماسى الإيطالي، حرص تونس على التواصل مع الحكومة الإيطالية الجديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وعقب هذا اللقاء، اتصل السفير ليؤكد أن وزير الداخلية الإيطإلى كلفه بإبلاغ السلطات التونسية أن تصريحاته أخرجت من سياقها وأنه حريص على دعم التعاون مع تونس فى مجالات اختصاصه.