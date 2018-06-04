تونس تحدد هوية 8 من منظمى الهجرة غير الشرعية للغارقين قبالة جزيرة قرقنة

تونس (أ ش أ)

ذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيبانى، اليوم الاثنين ، أنه تم التعرّف على ثمانية من منظمى عملية الهجرة غير الشرعية ليلة الأحد فى سواحل قرقنة الواقعة قبالة مدينة "صفاقس" والتى أودت بحياة عشرات الضحايا ، مؤكّدا أنهم ينتمون إلى جزيرة قرقنة ، وأن أمر التفتيش صدر إيذانا بإلقاء القبض عليهم.

وبلغت حصيلة من تمّ إنقاذهم من حادث الغرق ، وفق الشيبانى ، 68 من المهاجرين من بينهم 60 تونسيا و8 من جنسيات افريقية مختلفة ، كما تمّ انتشال 48 جثمانا تعود 31 منها لتونسيين و22 لأجانب، وجار التعرّف على خمس جثث.

وحول التواجد الأمنى بجزيرة قرقنة ، قال الشيبانى إنّه لم يعد مكثّفا منذ الأحداث التى شهدتها هذه المنطقة سابقا (الاحتجاجات على شركة "بيتروفاك") وأدّت إلى انسحاب قوات الأمن لتفادى تطوّر الأوضاع، مضيفا أنّ الحل الأمنى لا يمكنه وحده معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأنه لا بدّ من تكاتف الجهود للتصدّى لها، كتدخّل البرلمان لمراجعة العديد من القوانين المتعلّقة بهذه المسألة.

وذكّر الشيبانى بأنه فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية وعمليات التسلل للهجرة غير الشرعية، تمّ منذ بداية شهر رمضان (17 مايو الماضي) وحتى أمس (3 يونيو) إحباط العديد من العمليات ومنع 900 مهاجر غير شرعى من عبور الحدود، آخرها الاسبوع الماضى بإنقاذ مركب يضمّ 128 شخصا. كما لفت إلى أنّه منذ الاول من يناير الماضى وحتى إلى 3 يونيو الجارى تمّ حصر 5986 ممن حاولوا الهجرة غير الشرعية 2064 من بينهم ينتمون إلى مدينة صفاقس.