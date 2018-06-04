video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 09:19 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

تونس تحدد هوية 8 من منظمى الهجرة غير الشرعية للغارقين قبالة جزيرة قرقنة

الإثنين، 04 يونيو 2018 08:19 م
تونس تحدد هوية 8 من منظمى الهجرة غير الشرعية للغارقين قبالة جزيرة قرقنة الشرطة التونسية
تونس (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيبانى، اليوم الاثنين ، أنه تم التعرّف على ثمانية من منظمى عملية الهجرة غير الشرعية ليلة الأحد فى سواحل قرقنة الواقعة قبالة مدينة "صفاقس" والتى أودت بحياة عشرات الضحايا ، مؤكّدا أنهم ينتمون إلى جزيرة قرقنة ، وأن أمر التفتيش صدر إيذانا بإلقاء القبض عليهم.

وبلغت حصيلة من تمّ إنقاذهم من حادث الغرق ، وفق الشيبانى ، 68 من المهاجرين من بينهم 60 تونسيا و8 من جنسيات افريقية مختلفة ، كما تمّ انتشال 48 جثمانا تعود 31 منها لتونسيين و22 لأجانب، وجار التعرّف على خمس جثث.

وحول التواجد الأمنى بجزيرة قرقنة ، قال الشيبانى إنّه لم يعد مكثّفا منذ الأحداث التى شهدتها هذه المنطقة سابقا (الاحتجاجات على شركة "بيتروفاك") وأدّت إلى انسحاب قوات الأمن لتفادى تطوّر الأوضاع، مضيفا أنّ الحل الأمنى لا يمكنه وحده معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأنه لا بدّ من تكاتف الجهود للتصدّى لها، كتدخّل البرلمان لمراجعة العديد من القوانين المتعلّقة بهذه المسألة.

وذكّر الشيبانى بأنه فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية وعمليات التسلل للهجرة غير الشرعية، تمّ منذ بداية شهر رمضان (17 مايو الماضي) وحتى أمس (3 يونيو) إحباط العديد من العمليات ومنع 900 مهاجر غير شرعى من عبور الحدود، آخرها الاسبوع الماضى بإنقاذ مركب يضمّ 128 شخصا. كما لفت إلى أنّه منذ الاول من يناير الماضى وحتى إلى 3 يونيو الجارى تمّ حصر 5986 ممن حاولوا الهجرة غير الشرعية 2064 من بينهم ينتمون إلى مدينة صفاقس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة التونسية توقف 3 متطرفين بشبهة الانتماء إلى تنظيمات ارهابية

اشتباكات بين الشرطة التونسية ومحتجين مطالبين بفرص عمل

الشرطة التونسية تفكك شبكة لتسفير الفتيات لسوريا للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية

تونس

اخبار تونس

الشرطه التونسيه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة