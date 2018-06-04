تموين الجيزة يضبط 2 طن سكر تموينى بمركز تعبئة فى اطفيح

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت مديرية التموين بالجيزة، من ضبط 2طن و200 كيلو سكر تموينى، بحوزة صاحب مركز تعبئة بناحية القبابات التابعة لمركز أطفيح وتم مصادرة الكمية وتحرير محضر رقم 305 جنح طوارئ.

من جانبه أكد هشام كامل مدير مديرية التموين، أن المديرية كثفت من حملاتها بداية من شهر رمضان الكريم، لفرض الرقابة على السلع والمنجات، مشير إلى أنه تم ضبط 204 بطاقة تموينية، بحوزة بقال تموينى بقرية القبابات بإطفيح كان يجمعها بالمخالفة للقانون بالإضافة لضبط ماكينة صرف خبز أيضا، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر رقم 297 جنح طوارئ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.