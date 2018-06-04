تفاصيل اسدال الستار عن جريمة الثأر بين عائلتىين بالغربية بسبب معاكسة فتاة

الغربية – عادل ضرة

نجحت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، تحت قيادة اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، فى إسدال الستار على واقعة الثأر التى شهدتها قرية شرشابة التابعة لمركز زفتى بين عائلتى "شهاب الدين، جمال الدين" بسبب معاكسة فتاة والتى أودت بحياة 3 أشخاص من الطرفين بسبب خلافات بينهم على معاكسة فتاة.

ونجحت أجهزة البحث فى إلقاء القبض على 6 متهمين فى الواقعة، وبحوزتهم بندقية آليه وأسلحة خرطوش، استخدمت فى ارتكاب الواقعة.

كانت قرية شرشابة تحولت إلى ثكنة عسكرية وانتشرت قوات الأمن والمباحث بشوارع القرية فى رابع أيام شهر رمضان، بعد أن أقدم " أ -ر-ش " على قتل " ر- س- ج" 23سنة غنام بعدما أطلق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته صوب المجني عليه فأراده قتيلا فى الحال بسبب معاكسة فتاة.

ولم يهدأ لأسرة القتيل بالا وتجمع عدد كبير منهم وتوجهوا إلى لأرض زراعية زمام قرية السنادية المتاخدمة لقرية شرشابة محل إقامة أقارب المتهم حاملين أسلحة خرطوش وألقوا الرصاص على 3منهم ولقي 2منهم مصرعهم فى الحال وأصيب الثالث بطلق ناري خرطوش بكف اليد اليسرى.

الواقعة بدأت بتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد ايهاب مصطفى مأمور مركز زفتى بإصابة " ر- س- ج" 23سنة غنام مقيم قرية شرشابة دائرة المركز بطلق ناري خرطوش بالجانب الأيمن من العنق ووفاته.

انتقل على الفور اللواء عبد اللطيف الحناوي نائب المدير لقطاع المحلة، اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، اللواء طارق داود مساعد المدير لفرقة شرطة زفتى والسنطة، وضباط المباحث الجنائية وتشكيلات من الأمن المركزي، وتم على الفور ضبط المتهم مرتكب الواقعة ويدعى ابو بكر رضوان ابو العلا شهاب الدين وبحوزته بندقية خرطوش.

وتوجه عدد من أهليه المجني عليه لأرض زراعية بقرية السنادية دائرة المركز محل اقامة كل من" أ-ع-ش" 52 سنة مبيض محارة، و" أ-ع -ش" 20سنة مبيض محارة(نجل الأول)، و" أ- ع-ش " 21سنة مبيض محارة (نجل الأول)، وألقوا النار عليهم من فرد خرطوش ونتج عن ذلك إصابة الأول بطلق ناري خرطوش بالجانب الأيسر من أعلى، وإصابة الثاني بطلق ناري خرطوش بالرأس، وتم نقلهما لمستشفى زفتى العام والسنطة المركزي ووفاتهما متأثرين بإصابتهما، وإصابة الثالث بطلق ناري خرطوش بكف اليد اليسرى، وتم نقله لمستشفى زفتى العام وتعيين الحراسة اللازمة عليه.

ووجه اللواء طارق حسونة بسرعة تشكيل فريق بحث لضبط مرتكبي الواقعة، تحت إشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجائية، ضم العميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، وضباط المباحث الجنائية بزفتى لضبط المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم.

ونجح ضباط المباحث فى ضبط المتهمين عبد القادر عوض ربيع 28سنة عاطل، وتم إيفاد مأمورية سرية من ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة البك2حث الجنائي بالشرقية، وتم ضبط كل من " خ ع - ج" 25سنة غنام، و" ص-م -ج" 26سنة فلاح، أثناء اختبائهما بأحد المنازل بقرية أبو اسماعيل مركز أولاد صقر بالشرقية.

وعثر بحوزتهم على بندقية آلي عيار7.62×39 تحمل ارقام 14247 وبداخل خزينتها 7طلقات، تحرر المحضر8743جنايات مركز زفتى، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4أيام على ذمة التحقيقات.