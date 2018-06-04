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الإثنين، 04 يونيو 2018 05:33 م
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تعرف على آلية سداد قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالسعودية

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:52 م
تعرف على آلية سداد قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالسعودية حجاج - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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أعلنت لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، عن موافقة البنك المركزى والبنوك الحكومية بتدبير وتحويل المبالغ المالية الخاصة بسداد قيمة الخدمات المقدمة للحجاج فى الأراضى المقدسة، بالريال السعودى وذلك بحد أقصى 90% من قيمة البرنامج المعلنة بالضوابط الحج، من خلال الشركة رأس التضامن يضاف عليها مصاريف التحويل فقط، مؤكدة على أنه لن يتم فرض أى رسوم على تدبير العملة.

 

وأكدت غرفة شركات السياحة، فى الإخطار المرسل للشركات المنظمة لرحلات الحج هذا العام 1439 هـ، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه يشترط أن يتم هذا التحويل إلى الحساب الخاص بالشركة على المسار الإلكترونى ببنك الرياض بالسعودية " أيبان"، وذلك لتضمنه سداد قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالمملكة " السكن – شيكات الإركاب- الأتوبيسات الخاصة"، وأشارت إلى أنه جارى استيضاح موقف مؤسسة الطوافة من سداد قيم خدماتها على المسار من عدمه.

 

وطالبت " الغرفة" من الشركات فتح حساب بأحد البنوك الوطنية ، وتسجيل البيانات لدى وزارة السياحة بمنتهى الدقة، وأشارت إلى أن الوزارة سوف تخاطب البنوك الحكومية والبنك المركزى برقم " الأيبان" المدخل لديها، وفى حال وجود أى اختلاف بين البيانات المسجلة لديها ورقم الأيبان الصحيح سيعطل إجراءات التحويل، كما أنه  فى حالة التحويل على رقم"أيبان" خاطىء سيأخذ إجراءات طويلة ومعقدة لاستعادة الأموال مرة آخرى مما سيسبب مشاكل و أضرار كبيرة للشركة. 


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