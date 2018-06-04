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تجديد حبس عضو بالألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

الإثنين، 04 يونيو 2018 08:38 م
تجديد حبس عضو بالألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى ألتراس أهلاوى - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس نادر سيد عضو بألتراس أهلاوى، 15 يوما على خلفية اتهامه فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة. ووجهت النيابة إليه تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والبعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

 

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الجابونى فى الدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.


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