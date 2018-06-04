video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"تاون جاس" تعلن الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لأرض عزيز بإمبابة

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:01 م
"تاون جاس" تعلن الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لأرض عزيز بإمبابة تاون جاس توصل الغاز الطبيعى لمنطقة أرض عزيز عزت بإمبابة
كتب : أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

أعلنت شركة تاون جاس عن توصيل الغاز الطبيعى لمنطقة أرض عزيز عزت بإمبابة بعد أن عانت المنطقة الحرمان من توصيل الغاز الطبيعى لسنوات، وقالت الشركة، إن لديها تعليمات من وزير البترول بضرورة الوصول لحل جميع معوقات العملاء المحرومة من الخدمة.

وفى سياق متصل ناقش المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى اجتماع مع رئيس الشركة القابضة للغازات ونائبه للمشروعات ورؤساء شركات توصيل الغاز للمنازل، موضوع قيام شركات توصيل الغاز بتنفيذ شبكات أرضية وفرعية للعقارات لتوصيل الغاز لعدد 684 ألف عميل بعدد من المناطق بمحافظات مصر ولم يتعاقدوا حتى الآن.

وأوضح الوزير، فى بيان اليوم، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على هؤلاء المواطنين وتقسيط قيمة التوصيل على فاتورة استهلاك الغاز فقد تم التوصل إلى أن يتم التقسيط لهؤلاء العملاء على فترة 6 سنوات وعلى المواطنين بتلك المناطق بالمحافظات التالى ذكرها سرعة التوجه لأقرب مقر لشركات توصيل الغاز للتعاقد على توصيل الغاز لمنازلهم للاستفادة من التيسيرات.

 

 

IMG-20180604-WA0011
IMG-20180604-WA0012
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توصيل الغاز الطبيعى بالمحافظات المختلفة أمام "طاقة البرلمان" اليوم

توصيل الغاز الطبيعى بالمحافظات أمام لجنة الطاقة بالبرلمان الاثنين المقبل

الغاز الطبيعى

وزير البترول

اخبار مصر

تاون جاز

توصيل الغاز الطبيعى

ارض عزيز

امبابة




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة