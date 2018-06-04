"تاون جاس" تعلن الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لأرض عزيز بإمبابة

كتب : أحمد أبو حجر

أعلنت شركة تاون جاس عن توصيل الغاز الطبيعى لمنطقة أرض عزيز عزت بإمبابة بعد أن عانت المنطقة الحرمان من توصيل الغاز الطبيعى لسنوات، وقالت الشركة، إن لديها تعليمات من وزير البترول بضرورة الوصول لحل جميع معوقات العملاء المحرومة من الخدمة.

وفى سياق متصل ناقش المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى اجتماع مع رئيس الشركة القابضة للغازات ونائبه للمشروعات ورؤساء شركات توصيل الغاز للمنازل، موضوع قيام شركات توصيل الغاز بتنفيذ شبكات أرضية وفرعية للعقارات لتوصيل الغاز لعدد 684 ألف عميل بعدد من المناطق بمحافظات مصر ولم يتعاقدوا حتى الآن.

وأوضح الوزير، فى بيان اليوم، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على هؤلاء المواطنين وتقسيط قيمة التوصيل على فاتورة استهلاك الغاز فقد تم التوصل إلى أن يتم التقسيط لهؤلاء العملاء على فترة 6 سنوات وعلى المواطنين بتلك المناطق بالمحافظات التالى ذكرها سرعة التوجه لأقرب مقر لشركات توصيل الغاز للتعاقد على توصيل الغاز لمنازلهم للاستفادة من التيسيرات.