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الإثنين، 04 يونيو 2018 06:54 م
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تأجيل محاكمة "بديع" و 12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد" لـ19 يونيو

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:55 م
تأجيل محاكمة "بديع" و 12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد" لـ19 يونيو محمد بديع
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، لجلسة 19 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم

 

 

 


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