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بوتين يدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة روسيا سبتمبر المقبل

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:18 ص
بوتين يدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة روسيا سبتمبر المقبل فلاديمير بوتين
رويترز
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نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، عن إيفان ميلنيكوف، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الروسى (الدوما)، قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لزيارة روسيا فى سبتمبر.

وقال ميلنيكوف إن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، الذى زار بيونجيانج الأسبوع الماضي، نقل دعوة بوتين للزعيم الكورى الشمالى ليزور روسيا خلال المنتدى الاقتصادى الشرقى الذى يعقد سنويا فى مدينة فلاديفوستوك.

وفى سياق منفصل كشفت تقارير إخبارية بواشنطن أن المسئولين بالبيت الأبيض يعكفون فى الوقت الراهن على التخطيط لعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.

وذكر راديو (صوت أمريكا) ـ فى نشرته مساء اليوم باللغة الانجليزية ، نقلا عن مسئول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية - أن جون هانتسمان السفير الأمريكى لدى موسكو وصل بالفعل إلى واشنطن لإعداد جدول الاجتماع الذى يهدف إلى إنهاء الخلافات الطويلة القائمة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال المسئول الأمريكى إن المناقشات ما زالت جارية من أجل تحديد مكان وموعد اجتماع ترامب وبوتين والذى من المنتظر فى حالة انعقاده أن يكون اللقاء الثالث من نوعه بين الزعيمين.

تجدر الإشارة إلى وجود خلافات بين واشنطن وموسكو بشأن ما تردد عن تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتدخل العسكرى الروسى فى أوكرانيا ، فضلا عن معارضة الولايات المتحدة للتحالف القائم بين موسكو ونظام الرئيس السورى بشار الأسد.


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