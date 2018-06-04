video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 12:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بدء تسليم الوحدات السكنة لسكان منطقة الكوكاكولا العشوائية بمحافظة الإسماعيلية

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:13 ص
بدء تسليم الوحدات السكنة لسكان منطقة الكوكاكولا العشوائية بمحافظة الإسماعيلية محافظ الاسماعيلة والمدير التنفيذى لصندوق العشوائيات يسلمان الوحدات السكنية لسكان منطقة الكوكاكولا
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق
سلم اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، الوحدات السكنية والعقود، للمستفيدين بمشروع تطوير منطقة الكوكاكولا بمدينة الإسماعيلية، بجانب هدم باقي المباني غير الآمنة بالمنطقة وتمهيد الأرض وتقسيمها للمستحقين.

وقال المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: تضمن مشروع التطوير إنشاء عمارة سكنية لتسكين 20 أسرة، بالإضافة إلى تقسيم أراضي واضعي اليد من خلال تقنين أوضاعهم من قبل المحافظة، وتم توفير إيجارات مؤقتة للشاغلين طوال فترة تنفيذ أعمال إنشاء العمارة السكنية، بتكلفة حوالى 7 ملايين جنيه.

وأوضح المهندس خالد صديق أنه يتم أيضاً خلال احتفالية تسليم الوحدات، توزيع مواد تموينية، ومبلغ مالى لكل وحدة، يكفي لمدة شهر، دعماً للسكان من جمعية التنمية والبيئة، وهى إحدى الجمعيات الأهلية التى تتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، لتفعيل البرامج الاجتماعية المُكملة لمشروعات التطوير عن طريق توفير بيئة جديدة وحياة أفضل لسكان المناطق المُطورة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المناطق العشوائية

بورسعيد تنتهى من تطوير 4 مناطق عشوائية غير آمنة بإجمالى 4230 وحدة

وزاره الاسكان

المناطق العشوائيه

محافظه الاسماعيليه




لا تفوتك
ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

أطباء عيادة الإقلاع عن التدخين يروون قصص المرضى.. العلاج يستمر 3 أشهر لإخراج النيكوتين من الجسم.. ويؤكدون: العودة للسيجارة أكبر المصاعب.. والليزر وبدائل النيكوتين تخلصك من الإدمان

أطباء عيادة الإقلاع عن التدخين يروون قصص المرضى.. العلاج يستمر 3 أشهر لإخراج النيكوتين من الجسم.. ويؤكدون: العودة للسيجارة أكبر المصاعب.. والليزر وبدائل النيكوتين تخلصك من الإدمان

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة