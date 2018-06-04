بدء تسليم الوحدات السكنة لسكان منطقة الكوكاكولا العشوائية بمحافظة الإسماعيلية

كتب أحمد حسن

سلم اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، الوحدات السكنية والعقود، للمستفيدين بمشروع تطوير منطقة الكوكاكولا بمدينة الإسماعيلية، بجانب هدم باقي المباني غير الآمنة بالمنطقة وتمهيد الأرض وتقسيمها للمستحقين.

وقال المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: تضمن مشروع التطوير إنشاء عمارة سكنية لتسكين 20 أسرة، بالإضافة إلى تقسيم أراضي واضعي اليد من خلال تقنين أوضاعهم من قبل المحافظة، وتم توفير إيجارات مؤقتة للشاغلين طوال فترة تنفيذ أعمال إنشاء العمارة السكنية، بتكلفة حوالى 7 ملايين جنيه.

وأوضح المهندس خالد صديق أنه يتم أيضاً خلال احتفالية تسليم الوحدات، توزيع مواد تموينية، ومبلغ مالى لكل وحدة، يكفي لمدة شهر، دعماً للسكان من جمعية التنمية والبيئة، وهى إحدى الجمعيات الأهلية التى تتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، لتفعيل البرامج الاجتماعية المُكملة لمشروعات التطوير عن طريق توفير بيئة جديدة وحياة أفضل لسكان المناطق المُطورة.