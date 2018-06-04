النيابة بـ"ولاية داعش الصعيد" للدفاع: أوراق الدعوى فاضت بالأدلة ضد المتهمين

كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجى، نظر محاكمة 66 متهمًا، منهم 44 محبوسا، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد"، وعلق ممثل النيابة العامة على وصف دفاع المتهم الخامس بأن أدلة الإدانة أضحوكة قائلا:" النيابة العامة قدمت أدلة دامغة ضد جميع المتهمين فى قائمة أدلة الثبوت، وأوراق الدعوى فاضت بأدلة الإدانة".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 5 و 49 بأمر الإحالة واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكله تأسيسا على انتفاء أركان الجرائم المنسوبة لموكليه، وبطلان التحريات وعدم جديتها وكونها تحريات مكتبية.

ودفع بانتفاء جريمة الاتفاق والاشتراك فى الجريمة موضوع الاتهام، ودفع بانتفاء اركان جريمة الإمداد والتمويل وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وفيما وصف الدفع إلى وصف اتهام النيابة للمتهمين بالأضحوكة والفاصل الكوميدى، والتمس الدفاع البراءة لموكله.

وعقب انتهاء الدفاع من مرافعته عقب ممثل النيابة العامة على وصف الدفاع لأدلة الاتهام بالأضحوكة قائلا :" النيابة العامة قدمت أدلة دامغة ضد جميع المتهمين فى قائمة أدلة الثبوت وأوراق الدعوى فاضت بأدلة الإدانة".

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.