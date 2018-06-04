video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تليفزيون

الملك عبد الله الثانى يكلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة أردنية جديدة

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:32 م
الملك عبد الله الثانى يكلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة أردنية جديدة الملك عبدالله الثانى
كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

كلف العاهل الأردنى الملك عب دالله الثانى بن الحسين ، وزير التربية والتعليم عمر الرزاز ، بتشكيل حكومة أردنية جديدة.

جاء ذلك بعد قبول اسقالة رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقى، فى خطوة تهدف لتهدئة الغضب من سياسات اقتصادية فى البلاد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية الإمارات: "سيتجاوز الأردن هذه الأحداث بحكمة الملك"

ملك الأردن يؤكد فى اتصال هاتفى مع ولى عهد أبو ظبى متانة العلاقات بين البلدين

رويترز: تجدد الاحتجاجات فى الأردن ضد مشروع قانون بزيادة الضرائب

إخوان الأردن تنفخ فى نيران الأزمات.. الجماعة تطالب باستمرار الاعتصامات ضد أجندة الإصلاح وتؤجج البرلمان ضد حكومة "الملقى".. والعاهل الأردنى يحتوى الغضب بدعوة لحوار وطنى شامل للوصول لصيغة توافقية حول المشروع

"إخوان الأردن" تصطاد فى الماء العكر.. الجماعة تؤجج الشارع ضد الإصلاح الاقتصادى و"تشيطن" قرارات الدولة.. حزب العمل الإسلامى يسعى لانتخابات مبكرة والمشاركة فى تشكيل الحكومة.. والملك يجنب بلاده فتن الإسلاميين

الاردن

الملك عبدالله

استقالة الحكومة الاردنية

هانى الملقى

رئيس الوزراء الأردنى




لا تفوتك
ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة