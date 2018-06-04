الملك عبد الله الثانى يكلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة أردنية جديدة

كتب سمير حسنى

كلف العاهل الأردنى الملك عب دالله الثانى بن الحسين ، وزير التربية والتعليم عمر الرزاز ، بتشكيل حكومة أردنية جديدة.

جاء ذلك بعد قبول اسقالة رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقى، فى خطوة تهدف لتهدئة الغضب من سياسات اقتصادية فى البلاد.