الملك عبد الله الثانى يكلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة أردنية جديدة

كلف العاهل الأردنى الملك عب دالله الثانى بن الحسين ، وزير التربية والتعليم عمر الرزاز ، بتشكيل حكومة أردنية جديدة.
جاء ذلك بعد قبول اسقالة رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقى، فى خطوة تهدف لتهدئة الغضب من سياسات اقتصادية فى البلاد.
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كلف العاهل الأردنى الملك عب دالله الثانى بن الحسين ، وزير التربية والتعليم عمر الرزاز ، بتشكيل حكومة أردنية جديدة.
جاء ذلك بعد قبول اسقالة رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقى، فى خطوة تهدف لتهدئة الغضب من سياسات اقتصادية فى البلاد.
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