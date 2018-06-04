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الكرملين: رؤساء الصين ومنغوليا وروسيا يبحثون إنشاء ممر اقتصادى

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:26 م
الكرملين: رؤساء الصين ومنغوليا وروسيا يبحثون إنشاء ممر اقتصادى المتحدث باسم الكرملين بيسكوف
موسكو (أ.ش.أ)
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أعلن مساعد الرئيس الروسى، يورى أوشاكوف أن رؤساء الصين ومنغوليا وروسيا سيتبادلون، خلال اجتماع ثلاثى على هامش قمة منظمة شنغهاى المقبلة، وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون فى كافة المجالات وتطوير خطة إنشاء ممر اقتصادى.

وقال أوشاكوف اليوم الاثنين: "من المتوقع أن يتبادل رؤساء الدول الثلاث وجهات النظر حول مواصلة تطوير التعاون الثلاثى فى مختلف المجالات وبشأن تنفيذ خارطة الطريق لتطوير التعاون وخطة إنشاء الممر الاقتصادى بين روسيا ومنغوليا والصين، بجانب تحديد آفاق تطوير مزيد من هذه الصيغة التعاونية".

وأضاف:" أن كل الأطراف تعمل بنشاط على ترويج خطة الممر الاقتصادى هذا"، مشيرا إلى أنه من المقرر التوقيع على مذكرة لإنشاء آلية جديدة للاستخدام المشترك للممر الاقتصادي، الذى تم التوصل إلى اتفاق على إنشائه فى يونيو 2016 ، فى نهاية المحادثات الثلاثية بين قادة روسيا والصين فى إطار قمة منظمة شنغهاى للتعاون.

ومن المتوقع أن يزور بوتين الصين يومى 8 و 10 يونيو الجارى للمشاركة فى قمة منظمة شانغهاى للتعاون بمدينة تشينجداو الساحلية.

يذكر أن منظمة شنغهاى للتعاون هى منظمة دولية تم تأسيسها فى عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزيا وأوزبكستان.

 


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