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الإثنين، 04 يونيو 2018 10:48 ص
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القوات الأوكرانية تعلن رصد 27 حالة قصف ضد مواقعها فى دونباس خلال 24 ساعة

الإثنين، 04 يونيو 2018 09:46 ص
القوات الأوكرانية تعلن رصد 27 حالة قصف ضد مواقعها فى دونباس خلال 24 ساعة القوات الأوكرانية ـ صورة أرشيفية
كييف (أ ش أ)
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أعلنت القوات الأوكرانية اليوم الاثنين، عن تعرض مواقعها للقصف 27 مرة فى دونباس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المكتب الإعلامى للعملية العسكرية الأوكرانية فى دونباس - فى بيان بثته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - "إن وحدات الدفاع الشعبى انتهكت نظام الهدنة 27 مرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، و4 منها باستخدام أسلحة ثقيلة".

وأكدت القوات الأوكرانية، نقلا عن مصادر استخباراتية، مقتل أحد أفراد قوات الدفاع الشعبى بدونباس، فى حين لم تؤكد جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد صحة ذلك ما ورد.

وكان الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو قد أعلن فى 30 أبريل الماضى عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" فى إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، وأن يتم تغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

يذكر أن السلطات الأوكرانية كانت قد بدأت فى أبريل 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدنى.

 


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