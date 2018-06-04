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الإثنين، 04 يونيو 2018 03:15 م
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القوات الأمنية العراقية تعثر على عبوتين ناسفتين فى بغداد

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:56 م
القوات الأمنية العراقية تعثر على عبوتين ناسفتين فى بغداد القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، العثور على عبوتين ناسفتين وإلقاء القبض على إرهابى فى مناطق متفرقة من العاصمة، مشيرة إلى أنها تواصل تنفيذ عمليات البحث والتفتيش عن المخلفات الحربية لعصابات داعش الإرهابية ضمن قواطع المسئولية.

وذكرت القيادة - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) – "أنه خلال تنفيذ واجب تفتيش ضمن منطقة المعامير قرية الجنابيين غربى بغداد، تمكنت القوات الأمنية من العثور على عبوتين ناسفتين من مخلفات عصابات داعش الإرهابية وتم تفجيرهما موقعياً وبدون حادث"، مضيفة "أنه تم إلقاء القبض على متهم بالإرهاب فى منطقة الدورة وسط العاصمة بغداد"، ومن ناحية أخرى أعلنت قيادة عمليات نينوى عن العثور على 1300 جثة تعود لتنظيم (داعش) بعموم مدينة الموصل منذ انتهاء التحرير العام الماضى.


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