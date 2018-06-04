video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 09:17 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

القضاء المغربى يلاحقا شبانا هاجموا شخصين بشبهة الإفطار فى رمضان

الإثنين، 04 يونيو 2018 09:00 م
القضاء المغربى يلاحقا شبانا هاجموا شخصين بشبهة الإفطار فى رمضان الشرطة المغربية
الرباط (أ ف ب)
إضافة تعليق

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية فى آسفى جنوب غرب المغرب، الاثنين، ملاحقة 14 شابا ظهروا فى شريط فيديو يهاجمون رجلا وامرأة بشبهة "الإفطار العلنى" فى شهر رمضان و"اقامة علاقة غير شرعية" وقت الصيام.

وأثار هذا الحادث استنكارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بعدما انتشر شريط فيديو الخميس يظهر الهجوم الذى وقع فى منطقة خلاء بقرية ضواحى آسفي. ويظهر الشريط شابة تنزف من انفها برفقة سائق سيارة نقل بعدما هاجمهما شبان ملثمون بالعصى.

وبرر بعض المشاركين فى الهجوم ما قاموا به مؤكدين ان الشابة والسائق كانا "يستعدان للأكل فى رمضان واقامة علاقة غير شرعية"، موضحين فى شريط فيديو أنهم أرادوا فقط "ثنيهما عن فعل منكر، وأنهم يسلمون أنفسهم للدرك الملكى تأكيدا على حسن نواياهم".

لكن السائق نفى هذه الأقوال مؤكدا لمواقع إخبارية محلية أنه تعرض والشابة لهجوم بدافع السرقة.

وأوضح مصدر فى النيابة العامة لوكالة فرانس برس أن "وكيل الملك قرر ملاحقة 13 شابا فى حالة اعتقال وآخر فى حالة سراح بالضرب والجرح والسرقة" و"إلحاق خسائر بملك الغير"، مشيرا إلى أن الجلسة الاولى ستعقد الثلاثاء.

ويراوح سن المتهمين بين 28 و31 عاما.

ويعاقب الفصل 222 من القانون الجنائى المغربى الافطار جهرا خلال شهر رمضان بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة وعشرين درهما (12 يورو).

كما يجرم القانون المغربى إقامة علاقات جنسية خارج اطار الزواج وتصل العقوبة إلى السجن النافذ لسنة.

وتطالب هيئات عدة ونشطاء حقوقيون منذ سنوات بإلغاء القوانين المجرمة للحريات الفردية، لكن الأوساط المحافظة فى المغرب ترفض ذلك.      

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة المغربية تتمكن من ضبط أكثر من 6 أطنان من الحشيش

الشرطة المغربية تفكك خلية إرهابية وتعتقل 9 أشخاص من أعضاءها

الشرطة المغربية تداهم مقر صحيفة فى كازابلانكا وتعتقل صحفيا

المغرب

اخبار المغرب

الشرطه المغربيه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة