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القبض على عصابة تزوير الأموال وترويجها فى الأسواق بالسيدة زينب

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:09 م
القبض على عصابة تزوير الأموال وترويجها فى الأسواق بالسيدة زينب المتهمون
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث القاهرة، فى الكشف عن عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزييف وتزوير الأموال، وترويجها فى الأسواق، وذلك عقب شك صاحب محل فى شخص أصناء شراء بضائع منه بمنطقة السيدة زينب، فتم ضبطه، واعترف على أفراد العصابة، وتم ضبطهم وأدوات التزوير، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من أحد أصحاب محلات الملابس الجاهزة، مفاده تردد شخص على المحل لشراء بعض الملابس، وبحوزته مبالغ مالية مقلدة، فانتقل رجال مباحث القسم، وتم ضبطه وتبين انه "محمد ب م" 37 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "أموال عامة"، وبحوزته مبلغ 400 جنيه عبارة عن 20 ورقة مالية فئة 20 جنيها "مقلدة ".

 

وبمواجهته اعترف بتحصله عليها من "شعبان ع ج" 58 سنة، صاحب محل بقالة، بقصد ترويجها وتم بإرشاده ضبط الأخير، وعثر بحوزته على 150 ورقة مالية فئة 20 "مقلدة" بإجمالى 3000 جنيه، وبمناقشه الأخير اعترف بحيازته المبالغ المالية المقلدة بقصد ترويجها، وأضاف بتحصله عليها من "سمير ف إ" 46 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى قضيتين "خيانة أمانة" مقابل مبلغ 400 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة.

 

وعلى الفور تم إستهدافه وضبطه وبحوزته مبلغ 21 ألف جنيه من متحصلات الترويج، وبتفتيش مسكنه عثر بداخله علي ماكينة طباعة ألوان، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف باستخدامه ماكينة الطباعة الألوان المضبوطة بمسكنه فى تزييف واصطناع الأوراق المالية وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامى، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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