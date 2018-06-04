الصحة: توفير كميات كبيرة من طعم شلل الأطفال الجديد وبدء التطعيم أول يوليو

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان توفير كميات كبيرة من طعم شلل الأطفال الجديد لبدء التطعيم به بالوحدات الصحية للأطفال عند 4 شهور أول يوليو.

وقال وزير الصحة لـ"اليوم السابع"، الطعم آمن وفعال ويستهدف حماية الاطفال من فيروس شلل الأطفال، مؤكدًا أنه حصل على اعتماد من منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن التطعيم الجديد هو لقاح عضلى يأخذه الأطفال للتحصين ضد مرض شلل الأطفال، ويوفر حماية ضد 3 أنواع من فيروس شلل الأطفال وهو تطعيم مختلف عن "سابين"، والذى يأخذه الأطفال عن طريق الفم.