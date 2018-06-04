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الإثنين، 04 يونيو 2018 04:42 م
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السلطات تعلن حالة الطوارىء عقب بركان فويجو فى جواتيمالا

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:28 م
السلطات تعلن حالة الطوارىء عقب بركان فويجو فى جواتيمالا بركان جواتيمالا
جواتيمالا (أ ش أ)
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أعلن جيمى موراليس رئيس جواتيمالا حالة الطوارىء فى العاصمة ومحيطها ، بعد أن أطلق بركان "فويجو" سيلا من الحمم بامتداد 8 كم صحبتها سحب من الدخان والرماد البركانى.

وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم الاثنين، أن السلطات قامت بإجلاء أكثر من 3 آلاف شخص بصفة مبدئية ، حيث تجاوز التهديد السكان المحليين للعاصمة ومحيطها إلى ميناء "أورورا" الجوى الذى توقف عن العمل تماما.

وقال الناطق باسم مطار أورورا الدولى فرانسيس أرجويتا، :"أغلقنا المطار كتدبير احترازى لحماية الطائرات ، لأن الغبار البركانى بإمكانه إتلاف المحركات ، ونقوم حاليا بعمليات تفتيش فى محيط المنشآت للوقوف على حجم الخسائر التى خلفها البركان".

من جانبهم، أكد خبراء البراكين أن الحمم البركانية قد تتجاوز حرارتها الـ700 درجة مئوية ومن المتوقع أن يتساقط الرماد البركانى فى محيط 15 كيلومترا من موقع البركان.

وتواصل فرق الإغاثة عمليات إجلاء السكان وإنقاذ الضحايا والبحث عن المدفونين تحت الرماد البركاني.

يذكر أن عدد ضحايا ثوران بركان "فويجو" فى جواتيمالا قد ارتفع الى 25 قتيلا على الأقل ، وإصابة 20 آخرين .

 


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