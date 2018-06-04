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الإثنين، 04 يونيو 2018 10:48 ص
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الرئاسة الفرنسية: موقف أمريكا فى بعض القضايا يعقد قمة مجموعة السبع

الإثنين، 04 يونيو 2018 09:54 ص
الرئاسة الفرنسية: موقف أمريكا فى بعض القضايا يعقد قمة مجموعة السبع ماكرون
رويترز
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قال مصدر فى مكتب الرئيس الفرنسى، اليوم الاثنين، إن موقف الولايات المتحدة من التجارة وتغير المناخ والسياسة الخارجية يعقد جدول أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التى تعقد هذا الأسبوع فى كيبيك بكندا.

وأضاف المصدر "موقف الولايات المتحدة من قضايا معينة قد يجعل المفاوضات بشأن النتيجة الختامية (للقمة) صعبة"، مشيرا إلى تحركات على صعيد السياسة الخارجية مثل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى الإيرانى ونقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل إلى القدس.

وتابع المصدر قائلا إن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكى دونالد ترامب قد يجريان محادثات على هامش القمة.

 

 


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