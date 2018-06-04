التعليم تعمم خطابا للجان تقدير العربى بكنترولات الثانوية لتعديل نموذج الإجابة

كتب ـ محمود طه حسين

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على لجان تقدير مادة اللغة العربية، بشأن تعديل نموذج الإجابة الخاصة بمادة اللغة العربية الذى اختبره الطلاب أمس الأحد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى خطاب مكتب مستشار اللغة العربية بالوزارة، الذى أوضح فيه الخلاف الظاهر فى المعاجم اللغوية حول جمع كلمة قليل وكذلك مفرد دلائل".

وأكد الدكتور أحمد السيد شلبى مستشار المادة، أن الدرجة تحسب على الإجابة الصحيحة بغض النظر عن أسلوب الطالب فى الكتابة.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أمس الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.



